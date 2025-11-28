Haberler

Arjantin'den magazin ve spor dünyasını sarsan bir haber geldi: Wanda Nara'nın eski avukatı Nicolás Payarola, dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı. Peki, Wanda Nara'nın avukatı kimdir? Wanda Nara'nın avukatı neden tutuklandı? Detaylar haberimizde!

Arjantin'in ünlü hukuk dünyasında sarsıcı bir gelişme yaşandı: Wanda Nara'nın eski avukatı Nicolás Payarola, dolandırıcılık ve sahte imza iddiaları nedeniyle tutuklandı. Peki, Wanda Nara'nın avukatı kimdir? Wanda Nara'nın avukatı neden tutuklandı? Detaylar...

WANDA NARA'NIN AVUKATI KİMDİR?

Nicolás Payarola Hernayes, özellikle ünlüler ve sporcularla çalışmasıyla tanınan bir Arjantinli hukukçudur. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara da geçmişte Payarola tarafından temsil edilmiştir.

Payarola, medya ve spor dünyasında birçok tanınmış ismin avukatı olarak dikkat çekmiştir. Ancak 2025 yılı itibarıyla, hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Arjantin'de gündemin merkezine oturmuştur. Artık Wanda Nara'nın "eski avukatı" olarak anılmaktadır.

WANDA NARA'NIN AVUKATI NİÇİN TUTUKLANDI?

Nicolás Payarola'nın tutuklanmasının arkasında ciddi dolandırıcılık iddiaları vardır. Arjantin basınına yansıyan bilgilere göre, Payarola birçok dolandırıcılık vakasında suçlu bulunmuş ve tutuklanmıştır.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMALARI

Payarola'ya yöneltilen suçlamalar arasında, müşterilerinden haksız kazanç elde etmek ve sahte belgeler düzenlemek yer alıyor. İddialara göre, 2022–2023 dönemine yayılan birçok dolandırıcılık vakasında Payarola, müvekkillerinin maddi çıkarlarını kötüye kullanmıştır.

SAHTE İMZA İDDİASI

Tutuklanmasına neden olan kritik iddialardan biri, Payarola'nın Wanda Nara'ya ait bir sözleşmedeki imzayı taklit etmesidir. Bu durum, mahkeme dosyasına geçmiş ve tutuklama kararının gerekçelerinden biri olmuştur.

MAHKEME KARARI

Arjantin'de ilgili savcılık ve hâkimlik makamları, tutuklama emrini çıkararak Payarola'yı gözaltına almıştır. Tutuklama, teminat ödemesi ile yürütülen süreçlerin artık geçersiz sayılması sonrası gerçekleşmiştir.

