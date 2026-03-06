Türk futbolunda teknik direktör değişikliklerinin en yoğun yaşandığı kulüplerden biri olan Gençlerbirliği, yeni bir teknik adam arayışına daha girdi. Başkent temsilcisinde teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeniden kulübün eski çalıştırıcısı Volkan Demirel'e çevrildi. Peki, Volkan Demirel yeniden mi Gençlerbirliği ile anlaştı? Detaylar...

VOLKAN DEMİREL YENİDEN Mİ GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI?

Başkent kulübünde yaşanan son gelişmeler, teknik direktörlük koltuğu için yeniden Volkan Demirel ismini ön plana çıkardı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Gençlerbirliği yönetimi tecrübeli teknik adama resmi teklif yaptı.

Henüz iki taraf arasında kesin bir anlaşma sağlandığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da kulüp yönetiminin Demirel'i yeniden göreve getirme konusunda ciddi bir girişimde bulunduğu ifade ediliyor.

LEVENT ŞAHİN İLE YOLLARINI AYIRDI

Başkent temsilcisinde teknik direktör değişimi süreci, Levent Şahin ile yolların ayrılmasıyla başladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak görev birlikteliğini sonlandırdığı belirtildi.

16 Şubat tarihinde göreve getirilen Şahin'in görev süresi oldukça kısa sürdü. Bu ayrılıkla birlikte Gençlerbirliği, içinde bulunulan sezon boyunca yollarını ayırdığı dördüncü teknik direktör ile dikkat çekti.

Sezon içinde sık sık teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Ankara ekibi, bu durumun saha sonuçlarına da olumsuz yansıdığını düşünüyor. Yönetim, kalan süreçte daha istikrarlı bir teknik yapılanma kurmayı hedefliyor.

YENİDEN VOLKAN DEMİREL

Teknik direktörlük kariyerinde genç sayılabilecek bir isim olan Volkan Demirel, Türk futbolunda son yıllarda dikkat çeken teknik adamlardan biri olarak gösteriliyor.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe 2021 yılında başlayan Demirel, ilk deneyimini Fatih Karagümrük ile yaşadı. Ardından kariyerinde şu kulüplerde görev aldı:

Hatayspor

Bodrum FK

Gençlerbirliği

Disiplinli çalışma tarzı ve oyuncularla kurduğu iletişimle öne çıkan Demirel, özellikle genç oyuncuların gelişimine verdiği önemle biliniyor.

Bu nedenle Gençlerbirliği yönetiminin yeniden Demirel ile çalışma ihtimali, kulübün geleceği açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.