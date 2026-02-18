Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. RAMS Park'ta oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların ikinci yarıdaki etkileyici performansıyla Avrupa kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Ancak tarihi skorun hemen ardından yaşanan kısa süreli bir gerginlik, maçın önüne geçen bir detay olarak sosyal medyada gündem oldu. Dikkatleri çeken Victor Osimhen Loa Lang olayı nedir? Victor Osimhen ve Loa Lang neden tartıştı? Detaylar...

GALATASARAY TARİH YAZDI!

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan temsilcisi karşısında ilk yarıyı 1-2 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda adeta kimlik değiştirdi. Orta saha presi ve kanat organizasyonlarıyla oyunu tamamen rakip sahaya yıkan sarı-kırmızılı ekip, üst üste bulduğu gollerle farkı açtı.

Galibiyeti getiren goller; 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, rövanş öncesinde ciddi bir avantaj elde ederken, Avrupa arenasında da psikolojik üstünlüğü eline geçirdi.

VICTOR OSIMHEN LOA LANG OLAYI NEDİR?

Maçın bitiş düdüğünün ardından ekranlara yansıyan görüntüler, geceye farklı bir boyut kazandırdı. Victor Osimhen'in, maç içerisindeki bir pozisyonda kendisine pas verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ve Noa Lang'a tepki gösterdiği görüldü.

Söz konusu pozisyonda Osimhen'in uygun durumda olduğu, ancak Lang'ın tercihini farklı yönde kullandığı ifade edildi. Mücadelenin hemen ardından Nijeryalı golcünün jest ve mimiklerle bu tercihe yönelik memnuniyetsizliğini gösterdiği, kısa süreli sözlü bir diyalog yaşandığı kameralara yansıdı.

Noa Lang'ın ise takım arkadaşıyla konuşarak durumu yatıştırmaya çalıştığı, Lemina'nın da araya girerek tansiyonu düşürdüğü görüldü. Olay büyümeden kapanırken, sosyal medya platformlarında görüntüler kısa sürede viral oldu.

Her ne kadar saha içinde anlık bir reaksiyon gibi görünse de, tarihi bir galibiyetin ardından yaşanması dikkat çekici bulundu.

VICTOR OSIMHEN VE LOA LANG NEDEN TARTIŞTI?

Tartışmanın temelinde, hücum organizasyonunda alınan karar yer alıyor. Victor Osimhen, maç boyunca yoğun pres gücü, alan açma becerisi ve asist katkısına yakın paslarıyla takımın hücum hattında belirleyici rol oynadı.

Özellikle Noa Lang'ın attığı iki gol öncesinde Osimhen'in yaptığı baskı ve hazırlayıcı paslar kritik öneme sahipti. Ancak gol yollarında yine ismini tabelaya yazdıramaması dikkat çekti.

Galatasaray'ın son iki maçta attığı toplam 10 golde Osimhen'in skor üretmemiş olması, bireysel performans beklentileri açısından ayrı bir tartışma konusu oldu. Buna karşın oyun içi katkısı teknik analizlerde öne çıkan bir detay olarak değerlendiriliyor.

Lang'ın söz konusu pozisyonda pas tercihinde bulunmaması, Osimhen'in gol arzusuyla birleşince kısa süreli bir gerilim ortaya çıktı. Futbolun doğasında bulunan kazanma hırsı ve skor katkısı isteği, bu tür reaksiyonların temel sebepleri arasında gösteriliyor.