Veysel Şahin'in mal varlığına el mi konuldu? Veysel Şahin'in ne kadar parasına el konuldu, neden?

Veysel Şahin'in servetiyle ilgili son dakika gelişmesi gündemi salladı. Peki, Şahin'in mal varlığına gerçekten el konuldu mu ve bu kararın arkasında hangi iddialar yatıyor? Tüm ayrıntılar ve merak edilenler haberin devamında…

VEYSEL ŞAHİN'İN MAL VARLIĞINA EL Mİ KONULDU?

Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Veysel Şahin'in mal varlığına resmî olarak el konuldu. Taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki hesapları ile kripto varlıkları donduruldu.

VEYSEL ŞAHİN'İN NE KADAR PARASINA EL KONULDU?

Veysel Şahin'in global şirketlerde bulunan yaklaşık 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıklarına el konuldu. Bu miktarın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.

VEYSEL ŞAHİN'İN MAL VARLIĞINA NEDEN EL KONULDU?

Mal varlığına el konulmasının nedeni, Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sağlama iddiaları ile suçtan elde edilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek olarak açıklandı. MASAK analizleri ile elde edilen bulgular doğrultusunda el koyma kararı verildi.

VEYSEL ŞAHİN KİMDİR?

Veysel Şahin, Türkiye'de yasa dışı çevrimiçi bahis çetesi faaliyetleriyle ön plana çıkan bir isimdir. Emniyet güçlerinin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu, organize yasa dışı bahis ağını yönettiği iddiasıyla soruşturma konusu olmuştur. İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs merkezli uluslararası yasa dışı bahis ağının liderliğini yürüttüğü belirtiliyor.

VEYSEL ŞAHİN'İN SERVETİ NE KADAR?

Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konulduğu belirtiliyor. Özellikle global şirketlerde bulunan 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkları dondurulmuş durumda. Diğer taşınır, taşınmaz ve banka hesaplarının toplam değeri ile ilgili net rakam verilmemiş olsa da servetinin oldukça yüksek olduğu vurgulanıyor.