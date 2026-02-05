Vatandaşlık maaşıyla ilgili detaylar, kamuoyunda giderek daha çok merak edilmeye başlandı. Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları tarafından geliştirilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), 2026 yılında bazı illerde pilot uygulama ile hayata geçirilecek. Peki, vatandaşlık maaşı ne kadar 2026, kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Detaylar...

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında uygulanacak Vatandaşlık Maaşı, başlangıçta pilot illerde devreye alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada sistemin pilot uygulamasının birkaç ilde başlatılacağını, 2027 yılında ise ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

Sistem, doğrudan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) verileriyle entegre çalışacak. Başvuru süreci, sistemin gelir eşik değerlerini belirlemesinin ardından otomatik olarak başlayacak. Bu nedenle vatandaşların ayrı bir başvuru yapması gerekip gerekmediği, pilot uygulamanın tamamlanmasıyla netleşecek.

Başvuru sürecinin kesin tarihi, pilot illerdeki incelemeler ve bölge bazlı analizlerin tamamlanmasının ardından resmi olarak açıklanacak.

2026 VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR?

Vatandaşlık maaşının miktarı, hanedeki kişi başına düşen gelire ve bölgesel ihtiyaç analizlerine göre belirlenecek. Sistemde amaç, geliri belirli eşiğin altında kalan aileleri desteklemek olduğundan, maaş miktarı her hanenin gelirine ve ihtiyaç durumuna göre farklılık gösterebilecek.

Özellikle ısınma giderlerinin yüksek olduğu illerde, vatandaşlık maaşı kapsamında ekstra ısınma yardımı yapılacak. Kira ve gıda yardımları da bölge ve mahalle bazlı analizlere göre düzenlenecek. Bu sayede sistem, gelir eşik değerinin altında kalan ailelere ihtiyaç odaklı destek sağlayacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık maaşı, geliri belirlenen eşik değerin altında olan hanelere verilecek. Sistem, özellikle şu grupları kapsayacak:

Düşük gelirli aileler

Kira ve ısınma giderleri yüksek olan bölgelerde yaşayan haneler

Gıda ve temel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan bireyler

Hedef, yalnızca sosyal yardım alan aileleri desteklemek değil, aynı zamanda istihdam piyasasından caydırıcı etki yaratmadan, sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturmak. Bu çerçevede GETAD, sosyal yardım sisteminde yapısal reform niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vatandaşlık maaşı başvuru şartları, temel olarak hanedeki kişi başına düşen gelirin belirlenen eşik değerinin altında olması ile ilişkilendirilecek. Başvuru süreci şu şekilde şekillenecek:

Gelir Tespiti: Aile Sosyal Destek Programı verileri üzerinden hanedeki gelir otomatik olarak hesaplanacak.

Bölge ve Mahalle Analizi: Hangi bölgelerde kira, gıda ve ısınma desteğine ihtiyaç olduğuna dair incelemeler yapılacak.

Yasal Düzenlemeler: Gelir eşiği ve sosyal yardımların kapsamı belirlendikten sonra, gerekirse yasal düzenlemelerle destek sistemi resmi hale getirilecek.

Pilot uygulama tamamlandıktan sonra, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ve süreci, tüm ülke çapında uygulanacak şekilde netleşecek.