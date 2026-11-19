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ÜNİDES 7. dönem başvuru sonuçları 18 Kasım 2026'da açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre 81 ilde 189 üniversiteden 4 bin 559 öğrenci topluluğu 5 bin 605 proje başvurusu yaptı. Bunlardan 465'i ulusal, 811'i yerel olmak üzere 1.276 proje destek almaya hak kazandı.

ÜNİDES 7. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. Sonuçlar 18 Kasım 2026'da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayımlandı, Bakanlık da aynı gün sosyal medya hesabından duyurdu. 7. dönem başvuruları 22 Eylül ile 22 Ekim 2026 arasında alınmıştı.

ÜNİDES NEDİR?

ÜNİDES, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın kısa adı. Programı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yürütüyor. Üniversite öğrenci topluluklarının hazırladığı projelere para desteği veriliyor; Bakanlık programın amacını gençlerin fikirlerini hayata geçirmek ve toplulukların Genç Ofislerle iş birliğini güçlendirmek diye anlatıyor.

Desteklenen projeler Gençlik Politika Belgesi'ndeki 11 temel alandan birine girmek zorunda. Bilim ve teknoloji, çevre, eğitim, gönüllülük, girişimcilik ve uluslararası gençlik çalışmaları bu alanlardan bazıları.

KAÇ PROJE DESTEK ALDI?

Duyuruya göre 1.276 proje destek alacak: 465'i ulusal, 811'i yerel proje. Bu projeleri 81 ilde 172 üniversitenin öğrenci toplulukları yürütecek. Yani başvuru yapan 189 üniversitenin 172'sinden en az bir proje kabul edildi.

PROJELERE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

7. dönem için ayrılan toplam bütçe, KDV dahil 158 milyon 52 bin lira. Yerel projelere KDV hariç en fazla 85 bin lira, ulusal projelere KDV hariç en fazla 135 bin lira veriliyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Topluluklar kendi başvurularının sonucunu e-Genç portalına (e-genc.gsb.gov.tr) giriş yaparak görebiliyor. Kabul edilen başvuruların tam listesi ise Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde (genclikhizmetleri.gov.tr) PDF olarak yayımlandı.

SIRADA NE VAR?

Bakanlığın takvimine göre 18-24 Kasım 2026 hazırlık dönemi. Projeler 25 Kasım 2026'da başlayıp 30 Ağustos 2027'ye kadar sürecek uygulama döneminde yapılacak.