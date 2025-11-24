Umut Şahin kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Umut Şahin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur 3. sezonun yeni yüzlerinden Umut Şahin, spor ve disiplinli yaşamıyla dikkat çeken bir yarışmacı olarak öne çıkıyor. İzmir doğumlu olan Şahin, İstanbul'da hayatını sürdürürken, hem profesyonel bir spor eğitmeni hem de motivasyon odaklı bir girişimci kimliğiyle programda merak konusu oldu. Umut Şahin ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

UMUT ŞAHİN KİMDİR?

Umut Şahin, 29 yaşında, spor ve girişimcilik alanında aktif bir yaşam sürdüren genç bir isimdir. 2025 yılında Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır. Yarışmadaki kararlı ve ciddi tavırlarıyla dikkat çeken Şahin, izleyiciler arasında merak konusu haline gelmiştir.

UMUT ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Umut Şahin 1996 doğumludur ve 29 yaşındadır.

UMUT ŞAHİN NERELİ?

Aslen İzmirli olan Umut Şahin, günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

UMUT ŞAHİN NE İŞ YAPIYOR?

Umut Şahin, profesyonel spor eğitmeni ve kişisel antrenör olarak çalışmaktadır. Fitness sektöründe uzun yıllardır deneyime sahip olan Şahin, bireysel spor danışmanlığı yapmakta ve sosyal medyada motivasyon içerikleri paylaşmaktadır.