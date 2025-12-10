Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin yanı sıra sahadan çok daha büyük bir kayıpla ayrıldı: Kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı. Balogun'un penaltısını kurtararak maçın en kritik anlarından birine imza atan milli eldiven, devamında yaşadığı üst adale zorlanması nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı. Peki, Uğurcan Çakır kaç maç yok? Uğurcan Çakır'ın sakatlığı ciddi mi? Detaylar...

UĞURCAN ÇAKIR KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray cephesinden gelen ilk açıklamalar, Uğurcan Çakır'ın en az bir maçlık bir süreçte forma giyemeyeceğine işaret ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un "Bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi" sözleri, milli kalecinin Antalyaspor deplasmanında görev alamayacağını büyük oranda kesinleştiriyor.

Ancak sakatlığın net boyutu için MR sonuçlarının beklendiği belirtildi. Bu nedenle, Uğurcan'ın kaç maç sahalardan uzak kalacağı resmi sonuçlar gelene kadar belirsizliğini koruyor. Üst adale sakatlıklarında iyileşme süreci geniş bir aralık gösterebiliyor:

Hafif zorlanmalarda 1 maçlık bir dinlenme yeterli olabilir.

Ancak daha ciddi zorlanmalarda bu süre 2–3 maça kadar çıkabiliyor.

Galatasaray'ın yoğun fikstüre girdiği bu dönemde, milli file bekçisinin yokluğu teknik ekip için stratejik bir kayıp anlamına geliyor.

UĞURCAN ÇAKIR'IN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı "üst adalede zorlanma" olarak tanımlandı. Futbolcu sağlığı açısından bu tür zorlanmalar, anlık yüklenmeler veya ani sprint-temelli hareketlerde sık görülüyor. Okan Buruk'un aktardığına göre Uğurcan oyuna devam etmeyi denedi ancak ağrı düzeyi ve zorlanma şiddeti sahada kalmasına izin vermedi.

Bu ifade, sakatlığın tamamen hafif kategoride olmadığını gösteriyor. Üst adale problemlerinde:

Kas liflerinde mikro yırtıklar varsa

Şiddetli ödem oluşmuşsa

Hareket açıklığı kısıtlanmışsa

tedavi ve iyileşme süreci uzayabiliyor.

MR sonuçları belirleyici olacak ancak mevcut bilgiler ışığında sakatlığın tamamen basit bir ağrıdan ibaret olduğu söylenemez. Galatasaray'ın teknik heyeti, oyuncunun riske edilmemesi gerektiği konusunda oldukça net bir tutum sergiliyor.