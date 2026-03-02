Türkiye Sırbistan basketbol maçı kaç kaç? Türkiye FIBA Dünya Kupası elemeleri maç sonucu!
Türkiye Sırbistan basket maçı kaç kaç? A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk etti. İşte detaylar...
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?
Türkiye Sırbistan basketbol maçı 53-48 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)