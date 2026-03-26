Türkiye Romanya'yı yenerse ne olacak, kimle oynayacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele futbolseverlerin yakın takibinde olacak.

Milli takım, play-off yarı finalinde sahaya çıkıyor. Türkiye ile Romanya arasındaki mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalacak, yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Benoit Bastien görev yapacak.

Play-off turunda yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 16 takımın yer aldığı bu aşamada ekipler dört ayrı play-off yolunda mücadele edecek. Yarı final eşleşmelerinde üst torbada bulunan takımlar sahasında oynama avantajına sahip olacak. Türkiye de bu kapsamda Romanya karşısına kendi sahasında çıkacak.

TÜRKİYE ROMANYA YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

Türkiye, Romanya karşısında galip gelmesi halinde play-off finaline yükselecek. Finaldeki rakibi ise Slovakya ile Kosova arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının galibi olacak. Bu eşleşmenin sonucu, millilerin finalde karşılaşacağı takımı belirleyecek.

Final müsabakası tek maç üzerinden oynanacak ve Türkiye bu karşılaşmayı deplasmanda oynayacak. Yarı finali geçen ekipler arasında yapılacak bu mücadelede kazanan taraf, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR, BİR SONRAKİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye’nin play-off turunda ilerleyebilmesi için Romanya karşısında oynanacak yarı final maçını kazanması gerekiyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu karşılaşmada galip gelen takım doğrudan finale yükselecek ve yoluna devam edecek.

Play-off final karşılaşmaları 31 Mart tarihinde oynanacak. Türkiye yarı finali geçmesi halinde aynı tarihte deplasmanda final mücadelesine çıkacak ve bu karşılaşmanın sonucuna göre Dünya Kupası bileti alan takımlar netleşecek.