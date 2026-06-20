Türkiye maçı kaçta? Türkiye Paraguay maçı Türkiye saati ile sabah saat kaçta başlayacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay karşısına çıkacak. San Jose kentinde oynanacak mücadelede ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci sınavını verecek.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI KAÇTA?

Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı, TSİ 06.00’da başlayacak. Karşılaşma, Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde bulunan San Francisco Bay Area Stadı’nda yapılacak. A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olurken, Paraguay da ilk karşılaşmasında ABD’ye 4-1 yenildi.

D Grubu’nda ikinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya’nın 3’er puanı bulunuyor. Türkiye ile Paraguay ise ilk maçların ardından puanla tanışamadı. Ay-yıldızlı ekipte Paraguay maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu yer almıyor. Milli takım, gruptaki son maçını 26 Haziran’da Los Angeles’ta ABD ile oynayacak.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI DETAYLARI

San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros’un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşılaşmasına gruptaki ilk maçında aldığı Avustralya mağlubiyetinin ardından çıkacak. ABD’nin Paraguay’ı 4-1, Avustralya’nın da Türkiye’yi 2-0 mağlup ettiği ilk maçların ardından D Grubu’nda ABD ve Avustralya 3’er puana ulaştı. Türkiye ve Paraguay ise ikinci maç öncesinde puansız durumda bulunuyor.