A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finaline yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Yarı finalde Romanya’yı Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle 1-0 yenerek finale çıkan Türkiye, şimdi Kosova karşısında 2026 Dünya Kupası’na katılma yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Slovakya’yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Kosova, Ay-yıldızlı ekibin rakibi oldu. Peki, Türkiye Kosova maçı berabere biterse ne olur? Türkiye Kosova ile berabere kalırsa penaltılar var mı? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE KOSOVA MAÇI BERABERE BİTERSE NE OLUR?

Karşılaşmanın normal süresi berabere biterse, örneğin 0-0, 1-1, 2-2 veya 3-3 gibi skorlarla eşitlik bozulmazsa, maç direkt olarak uzatma dakikalarına taşınır. A Milli Takım, zorlu mücadelede galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak ve özellikle yıldız oyuncularıyla erken gol bulmayı amaçlayacak.

Maçın uzatmalara gitmesi durumunda, 15’er dakikalık iki devre oynanır. Bu sürede de eşitlik bozulmazsa, turu geçecek taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenir. Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki bu kritik sınavı, futbolseverler için büyük bir heyecan ve gerilim unsuru taşıyor.

TÜRKİYE KOSOVA İLE BERABERE KALIRSA PENALTILAR VAR MI?

A Milli Takım ve Kosova arasındaki karşılaşmada normal sürede eşitlik bozulmazsa, maç uzatmalara gider. Uzatma dakikalarında da skor eşitliği korunursa, seri penaltı atışlarıyla kazanan taraf belirlenir.

Penaltılar ilk olarak 5’er atış üzerinden yapılır. Eğer bu atışlar sonucunda da eşitlik bozulmazsa, tekli penaltı atışlarına geçilir. Tekli atışlarda rakibine üstünlük sağlayan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalini geçerek turnuvaya katılmaya hak kazanır.

Bu nedenle Türkiye-Kosova mücadelesi sadece sahada kazanılacak bir maç değil; aynı zamanda taktiksel sabır, psikolojik dayanıklılık ve penaltı performansının belirleyici olacağı bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart Salı günü Kosova’da bulunan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu mücadele, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.