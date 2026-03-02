Türkiye İran gümrük kapıları geçişe kapatıldı mı? Gürbulak, Kapıköy ve Esendere gümrük kapıları açık mı?

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İran'da yaşanan savaş sonrası gelişmeler, Türkiye- İran sınırındaki gümrük kapılarına ilişkin kamuoyunda çok sayıda soru işareti doğurdu. Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren "sınır kapatıldı" iddiaları, bölgedeki ticaret ve seyahat planı yapan vatandaşlar açısından belirsizlik yarattı. Peki, Türkiye İran gümrük kapılarında geçişe kapatıldı mı? Gürbulak, Kapıköy ve Esendere gümrük kapıları açık mı? Detaylar...

TÜRKİYE İRAN GÜMRÜK KAPILARI GEÇİŞE KAPATILDI MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen soru şu: Türkiye-İran gümrük kapıları tamamen kapatıldı mı?

Resmi açıklamaya göre hayır. Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değil. Kapılar tamamen kapatılmış değil; ancak geçiş türüne göre farklı uygulamalar yürürlükte.

Buna göre:

Ticari yük geçişleri kontrollü şekilde devam ediyor.

Günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş durumda.

Bu ayrım kritik önem taşıyor. Özellikle lojistik, dış ticaret ve taşımacılık sektörleri açısından sınırın açık kalması ekonomik akışın sürdürülmesi anlamına geliyor. Yetkililer, gümrük teşkilatının gelişmeleri anbean takip ettiğini ve gerektiğinde ilave tedbirlerin devreye alınabileceğini vurguluyor.

Ayrıca, ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon güçlendirilmiş, personel takviyesi yapılmış ve kontrol altyapısı artırılmış durumda. Amaç; ticaretin kesintisiz, güvenli ve düzenli şekilde sürdürülmesi.

GÜRBULAK KAPIKÖY VE ESENDERE GÜMRÜK KAPILARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Türkiye-İran sınır hattında üç önemli geçiş noktası bulunuyor:

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı

Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı

Hakkâri'deki Esendere Gümrük Kapısı

Bu üç kapı için mevcut durum aynı çerçevede değerlendiriliyor.

Ticari geçişler

Her üç gümrük kapısında da ticari yük taşımacılığı kontrollü olarak devam ediyor. İran tarafı ile koordinasyon içinde yürütülen bu süreçte, tır ve yük araçlarının geçişi sürüyor.

Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret hacminin korunması açısından kritik önem taşıyor. Özellikle enerji, gıda, sanayi ürünleri ve sınır ticareti kapsamındaki mal hareketliliği devam ediyor.

Yolcu geçişleri

Günübirlik yolcu geçişleri ise karşılıklı olarak durdurulmuş bulunuyor. Bu uygulama, güvenlik ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde alınmış bir tedbir niteliğinde.

Ancak bu durum, sınırın tamamen kapandığı anlamına gelmiyor. Yolcu geçişlerinde belirli kategoriler için istisnalar uygulanıyor.

İRAN VE TÜRKİYE VATANDAŞLARI SINIRDAN GEÇEBİLİYOR MU?

Sınır hattındaki en kritik başlıklardan biri de vatandaşların geçiş durumu. Mevcut uygulama şu şekilde:

İran, kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkesine girişine izin veriyor.

Türkiye, kendi vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının İran'dan Türkiye'ye girişine izin veriyor.

Bu çerçevede, tamamen kapalı bir sınır uygulaması söz konusu değil. Ancak turistik ya da kısa süreli günübirlik geçişler durdurulmuş durumda.

Yetkililer, geçişlerin ilgili idari makamlar ve İran tarafıyla koordinasyon içerisinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde yürütüldüğünü belirtiyor. Ayrıca ihtiyaç halinde devreye alınabilecek ek tedbir planlarının güncellendiği ifade ediliyor.