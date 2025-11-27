Haberler

Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Bosna Hersek hangi kanalda yayınlanacak, nerede izlenir?

Güncelleme:
Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda? A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Bosna Hersek'i ağırlayacak. Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bu akşam oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki ilk sınavını bu akşam Bosna Hersek karşısında verecek. Karşılaşma, İstanbul'da yer alan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması TRT 1'den naklen yayınlanacak. İzleyiciler mücadeleyi TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak da takip edebilecek. Ayrıca kanalın güncel frekans bilgilerini kullanan uydu alıcıları üzerinden de maç yayınına erişim sağlanacak.

Karşılaşmanın yayıncısı olarak belirtilen TRT 1, müsabakanın başlama saati olan 21.00'den itibaren maçı canlı ekranlara getirecek. Yayının ulusal kanalda yapılacak olması, basketbolseverlerin mücadeleyi geniş erişim imkanıyla izleyebilmelerine olanak tanıyor.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Bosna Hersek mücadelesi İstanbul'da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu salon, millî takımın bazı hazırlık ve resmi karşılaşmalarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor ve maçın oynanacağı yer olarak duyuruldu. Karşılaşmanın organizasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yürütülüyor.

BASKETBOL MİLLİ TAKIM KADROSU KİMLER VAR?

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Bosna Hersek karşılaşmasında görev alacak 12 kişilik kadro belli oldu. Kadroda Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu ve Furkan Korkmaz bulunuyor. Ayrıca kadroda Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi ve Ömer Faruk Yurtseven de yer alıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
title
