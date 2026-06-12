TUR hangi ülke, TUR hangi takım, TUR ne demek, 2026 Dünya Kupası TUR açılımı ne?

Sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçlarda sıkça görülen TUR kısaltması, izleyiciler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle 2026 Dünya Kupası TUR açılımı ve bu kodun hangi ülkeyi temsil ettiği, futbol tutkunlarının gündeminde. Peki, tam olarak TUR ne demek ve TUR hangi takımın resmi kodu? Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın uluslararası arenadaki kimliği olan TUR koduna dair bilmeniz gereken tüm detaylar rehberimizde!

DÜNYA KUPASI TUR HANGİ ÜLKE?

TUR: Uluslararası spor organizasyonlarında (FIFA, Olimpiyatlar vb.) Türkiye'nin ülke kodudur.

Takım: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı temsil eder.

Açılımı: Doğrudan "Türkiye" isminin ilk üç harfinden türetilmiştir (ISO kodu: TUR).

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Türkiye, 1950 yılında Dünya Kupası’na katılma hakkını ilk kez elde etti. Elemelerde Suriye’yi 7-0 gibi net bir skorla geçerek vizeyi aldı. Ancak o yıllardaki ekonomik zorluklar ve Brezilya’nın coğrafi uzaklığı nedeniyle federasyon turnuvadan çekilme kararı aldı. Bu yüzden ilk katılım hakkımız sadece kağıt üzerinde kaldı.

1954 İSVİÇRE: BİR ÇOCUĞUN ÇEKTİĞİ KURA İLE GELEN İLK DENEYİM

1954 elemelerinde İspanya ile eşleşen Türkiye, oynanan maçlar sonunda puan eşitliği bozulmayınca kuraya başvurdu. Franco isimli bir İtalyan çocuğun çektiği kura sonucu Türkiye, tarihinde ilk kez fiilen Dünya Kupası'na katıldı. Gruplarda Güney Kore’yi 7-0 mağlup ederek büyük bir sükse yapsak da, o yılın şampiyonu olacak Batı Almanya’ya yenilerek turnuvaya veda ettik.

2002 GÜNEY KORE VE JAPONYA: DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ VE ALTIN ÇAĞ

48 yıllık bir bekleyişin ardından Şenol Güneş yönetiminde katıldığımız bu turnuva, Türk spor tarihinin en büyük başarısına sahne oldu. Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile aynı grupta yer alan milliler, muazzam bir performansla yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Brezilya’ya 1-0 mağlup olsak da, üçüncülük maçında ev sahibi Güney Kore’yi 3-2 yenerek dünya üçüncüsü olduk.

REKORLARIN TURNUVASI: HAKAN ŞÜKÜR VE İLHAN MANSIZ

2002 yılı sadece başarıyla değil, kırılan rekorlarla da tarihe geçti. Hakan Şükür, Güney Kore maçının 11. saniyesinde attığı golle "Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü" rekorunu kırdı. Ayrıca Senegal maçında İlhan Mansız’ın attığı gol, kupa tarihinin son "Altın Gol"lerinden biri olarak hafızalara kazındı.

2026 HEDEFİ: YILLAR SÜREN HASRETİ BİTİRMEK

2002'den sonra düzenlenen turnuvalara katılamayan Türkiye, genç jenerasyonuyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda yer almayı ve geçmişteki o büyük başarıları tekrar etmeyi hedefliyor. 48 takımlı yeni format, millilerimizin bu dev organizasyona dönmesi için büyük bir fırsat sunuyor.