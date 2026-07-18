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TRT SPOR CANLI İZLE (TÜRKİYE SLOVENYA) TRT Spor HD VNL Milletler Ligi şifresiz donmadan nasıl izlenir?

TRT SPOR CANLI İZLE (TÜRKİYE SLOVENYA) TRT Spor HD VNL Milletler Ligi şifresiz donmadan nasıl izlenir?
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Filenin Efeleri, VNL Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen voleybolseverler ise TRT Spor canlı yayın bilgilerini ve maçın hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, TRT Spor HD VNL Milletler Ligi şifresiz donmadan nasıl izlenir? TRT Spor canlı izleme ekranına dair detaylar haberimizde.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ( Filenin Efeleri ) VNL Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuvadaki 3. maçına çıkacak olan milliler, Slovenya ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybolseverler ise "TRT Spor canlı izle", "Türkiye Slovenya maçı canlı izle", "TRT Spor HD şifresiz yayın nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye - Slovenya maçının canlı yayın bilgileri ve ekranlara ilişkin tüm detaylar...

TRT SPOR CANLI İZLE

Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak VNL Milletler Ligi mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT Spor'un resmi canlı yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

TRT Spor canlı yayını sayesinde voleybolseverler, Filenin Efeleri'nin kritik sınavını kesintisiz olarak izleyebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN

Filenin Efeleri'nin Slovenya karşısındaki önemli mücadelesi, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Türkiye'de TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece voleybol tutkunları mücadeleyi iki farklı yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

TRT SPOR HD ŞİFRESİZ DONMADAN NASIL İZLENİR?

TRT Spor yayınlarını HD kalitede izlemek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarında güncel kanal ayarlarının yüklü olması gerekiyor. Televizyon yayınının yanı sıra TRT Spor'un resmi canlı yayın hizmeti üzerinden de karşılaşma takip edilebiliyor.

TRT'nin paylaştığı güncel uydu bilgileri ise şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri, VNL Milletler Ligi'ndeki 3. maçında 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Voleybolseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye, turnuvadaki kritik karşılaşmada galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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