TRT SPOR CANLI İZLE (FENERBAHÇE ŞL KURA) TRT SPOR HD kesintisiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi donmadan nasıl izlenir?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mobilden ve bilgisayarlarından TRT Spor canlı izleme ile bu heyecanı yaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminin başlamasıyla birlikte "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle" ve "TRT Spor canlı yayın izle" araştırmaları hız kazandı. Peki, TRT Spor HD kesintisiz ve donmadan canlı yayın izleme nereden yapılır? İşte TRT Spor canlı yayın izleme detayları...

TRT SPOR CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE

TRT Spor canlı yayın ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimini canlı olarak takip edebilirsiniz. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı kura çekimini canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.

TRT SPOR CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, kura organizasyonunu güncel frekans bilgileriyle TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin, 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turundaki rakibi resmiyet kazanacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek ekiplerin eşleşmeleri de kura çekimiyle birlikte kesinleşecek.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT SPOR CANLI YAYIN İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNİ KAÇIRMAYIN!

TRT Spor canlı yayın linki ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimini canlı olarak izleyebilir, Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı organizasyonu anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri ve TRT Spor canlı izleme ekranı ile kura çekiminin tüm detaylarını takip edebilirsiniz.