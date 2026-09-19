Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

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Trabzonspor Galatasaray maç kadroları, maç öncesi teknik direktörler tarafından esame listesi olarak bildiriliyor. İşte Trabzonspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler ve maçın ayrıntıları...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Trabzonspor Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Trabzonspor Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta, saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 beraebre kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.

Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.

Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.