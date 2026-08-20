Trabzonspor Ferençvaroş CANLI izle! Trabzonspor Ferençvaroş maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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TRABZONSPOR - FERENÇVAROŞ NEREDE İZLENİR?

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TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Ferençvaroş maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Trabzonspor Ferençvaroş maçı Trabzon şehrinde bulunan Papara Park isimli stadyumda oynanacak.