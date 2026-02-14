Haberler

Trabzonspor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

Güncelleme:
Trabzonspor Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maç kadrosu ve detaylar...

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Trabzonspor - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Trabzonspor - Fenerbahçemaç kadroları ise şöyle:

Trabzonspor: Onana, Lovik, Nwaiwu, Pina, Oulai, Muci, Folcarelli, Mustafa, Augusto, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Talisca.

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

