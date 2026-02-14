Trabzonspor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Trabzonspor - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Trabzonspor - Fenerbahçemaç kadroları ise şöyle:

Trabzonspor: Onana, Lovik, Nwaiwu, Pina, Oulai, Muci, Folcarelli, Mustafa, Augusto, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Talisca.

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.