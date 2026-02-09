TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Yozgat TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürüttüğü sosyal konut çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 50 ilde tamamlanan kura çekimleriyle 177 bin konutun hak sahipleri belirlendi. Bu hafta gözler, kura takvimine yeni dahil edilen illere çevrildi. Peki, Yozgat TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Yozgat, sosyal konut projesi kapsamındaki iller arasında yer alıyor. Binlerce vatandaşın başvurduğu Yozgat TOKİ projesinde, 2 bin 858 sosyal konut için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi ise noter huzurunda gerçekleştirilecek ve süreç TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ YOZGAT kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, çekiliş günü saatinde YouTube üzerinden yayınlanan programla kura sürecini adım adım takip edebilecek.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YOZGAT TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Yozgat kura çekimi sonrası sonuçların açıklanması, başvuru yapan vatandaşlar için en merak edilen konular arasında bulunuyor. Kura tamamlandıktan sonra hak sahibi olan vatandaşlar, sonuçlara resmi ve güvenilir platformlardan ulaşabilecek.

Başvuru sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarını kullanarak, kendilerine ait bilgilere güvenli bir şekilde erişebiliyor.

Bu sistem sayesinde, sonuçlar hızlı ve şeffaf bir şekilde öğrenilebiliyor. Özellikle yoğun başvuru yapılan projelerde bu online sorgulama yöntemi, hem zaman kazandırıyor hem de vatandaşlara resmi doğruluk sağlıyor.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Yozgat'ta inşa edilecek sosyal konutların hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi ve saati TOKİ tarafından net olarak duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Yozgat kura çekimi 9 Şubat günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Kura, noter huzurunda yapılacak ve süreç TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Canlı yayına bağlanmak isteyen vatandaşlar, program başladığında YouTube üzerinden TOKİ kanalını ziyaret ederek çekilişi takip edebilir.

Bu sayede, kura çekimi sırasında herhangi bir aksaklık veya gecikme durumunda, vatandaşlar anlık olarak bilgilendirilecek ve süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek.

TOKİ KURA SÜRECİNİN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Toplam konut sayısı: Yozgat'ta 2 bin 858 sosyal konut.

Canlı yayın: TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden.

Kura zamanı: 9 Şubat, saat 11.00.

Sonuç sorgulama: TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet.

Güvenilirlik: Kura noter huzurunda yapılacak ve tüm süreç şeffaf şekilde yürütülecek.