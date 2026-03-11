TOKİ İstanbul kuraya katılacaklar TAM İSİM LİSTESİ: İstanbul TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır?

İstanbul TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Başvurusu kabul edilen ve reddedilen adaylar belirlendi; artık sırada kura sonuçlarının açıklanması ve kura listelerinin yayımlanması var. Ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, İstanbul TOKİ projelerinde şanslarını görmek için heyecanla bekliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? TOKİ İstanbul kuraya katılacaklar isim listesi! Detaylar...

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

İstanbul TOKİ kura sonuçlarına erişim, ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için en çok merak edilen konuların başında geliyor. TOKİ tarafından yürütülen projelerde, başvuruların değerlendirilmesi ve kuraya katılacak adayların belirlenmesi titizlikle yapılmaktadır.

Kura çekimi öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilenler netleşmiş olup, kura sonuçları da ilan edildiğinde vatandaşlar internet üzerinden kolayca kontrol edebilecek. Kura sonuçlarını takip etmek için TOKİ'nin resmi web sitesi veya ilan edilen diğer güvenilir platformlar kullanılmalıdır.

Kura sonuçlarını öğrenmek için şu adımlar izlenebilir:

TOKİ resmi web sitesine giriş yapın.

"Kura Sonuçları" veya "İstanbul TOKİ Kura Sonuçları" sekmesine tıklayın.

TC kimlik numaranız ve başvuru numaranız ile sorgulama yapın.

Sonuçlar ekranda görüntülenecek ve istenirse PDF formatında indirilebilecektir.

Bu yöntem, kuraya katılan vatandaşların kendi durumlarını güvenli ve hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlar.

TOKİ İSTANBUL KURAYA KATILACAKLAR TAM İSİM LİSTESİ

İstanbul TOKİ kura çekimi için geri sayım sürerken, kura çekilişine katılacakların tam isim listesi merakla bekleniyor. Başvurusu kabul edilenler arasında yer alan adaylar, bu liste üzerinden kendi durumlarını kontrol edebilir.

Kura listesi, başvuru durumu netleşmiş kişiler için büyük önem taşıyor çünkü bu listeye göre kurada adınızın çıkıp çıkmayacağı belirleniyor. Başvurusu reddedilen adaylar ise bu listede yer almadığından kura çekimine katılamayacak.