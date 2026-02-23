Haberler

TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi (TAM İSİM LİSTESİ) İstanbul kura çekiliş listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman 2026?

TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi (TAM İSİM LİSTESİ) İstanbul kura çekiliş listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman 2026?
Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı. Özellikle İstanbul'a ayrılan 100 bin konut için yoğun başvurular alınması, TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi ve kura çekiliş tarihleri hakkında merakları artırdı. Peki, İstanbul kura çekiliş listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman 2026? TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi haberimizde.

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde, İstanbul'a ayrılan 100 bin konut için başvuru süreci yoğun ilgi gördü. Başvuru sahipleri, hangi isimlerin kuraya katılacağını merak ediyor. Peki, İstanbul kura çekiliş listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman 2026? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ (TAM İSİM LİSTESİ)

Süreç, başvuru sahiplerinin hak sahipliği ve kura şeffaflığını garanti altına almak amacıyla titizlikle yürütülüyor. Kuraya katılacak kişiler ve başvuruları reddedilenlerin isimleri, TOKİ tarafından çekiliş tamamlandıktan sonra proje bazında ilan edilecek. Bu nedenle başvuru sahiplerinin resmi duyuruları TOKİ'nin internet sitesi ve e-Devlet üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Başvuru sahiplerinin en çok merak ettiği sorulardan biri, "İstanbul kura çekiliş listesi açıklandı mı?" sorusu. Güncel bilgilere göre İstanbul kura çekiliş listesi henüz kamuoyuna duyurulmadı.

Kura süreci, TOKİ'nin büyük şehirlerdeki yoğun başvuruları aşamalı olarak yönetmesi nedeniyle İstanbul için Mart 2026'ya bırakıldı. Resmi duyurular yapılmadan isimlerin paylaşılması mümkün değil. Ancak başvuru sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet platformu üzerinden ilan edilecek duyuruları takip ederek süreci anbean öğrenebilir.

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin listesi proje bazında açıklanacak ve sözleşme aşamasına geçilecek. Bu sayede süreç hem şeffaf hem de hukuki olarak güvence altına alınmış olacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başladı ve büyük çoğunluğu Şubat 2026 sonuna kadar tamamlanacak. Ancak İstanbul'a ayrılan 100 bin konut için başvuru yoğunluğu nedeniyle kura çekilişi Mart 2026'ya ertelendi.

Güncel bilgilere göre, İstanbul TOKİ kurasının 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kura takvimi aşamalı olarak güncelleniyor ve İstanbul gibi büyük iller, sürecin sonunda sıralanıyor.

Başvuru sahipleri, kura çekiliş tarihlerini ve sonuçlarını TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden veya e-Devlet platformu üzerinden takip ederek, hak sahipliği durumlarını öğrenebilir. Bu tarihlerin kesinleşmesiyle birlikte, sözleşme aşaması ve konut teslim süreci de başlayacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com
