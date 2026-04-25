TOKİ İstanbul AVRUPA kura sonuçları: TOKİ İstanbul Avrupa kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

İstanbul’da milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği TOKİ sosyal konut projesinde kura süreci başladı. 25 Nisan itibarıyla start alan çekilişler, hem başvuru sayısının büyüklüğü hem de projenin kapsamı nedeniyle Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle İstanbul Avrupa Yakası için açıklanan sonuçlar, konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul Avrupa kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte sürece dair tüm detaylar ve sonuçlara erişim yolları…

TOKİ İSTANBUL AVRUPA KURA SONUÇLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda inşa edilecek sosyal konutlar için gerçekleştirilen kura çekilişleri, 25-27 Nisan tarihleri arasında etap etap tamamlanıyor. “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında hayata geçirilen bu dev organizasyon, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak öne çıkıyor.

Toplamda 1 milyonun üzerinde başvurunun yapıldığı İstanbul etabında, Avrupa Yakası için ayrılan kontenjan dahilinde hak sahipleri belirleniyor. Kura çekimleri; gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve diğer başvuru kategorileri baz alınarak ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. Bu yöntem, sosyal adaleti sağlamak ve her kesime eşit fırsat sunmak amacıyla uygulanıyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Avrupa Yakası’nda yapılacak 100 bin konutluk planın önemli bir bölümü bu kura süreciyle sahiplerini bulacak. Özellikle deprem riskine karşı dayanıklı ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen proje, İstanbul’un konut ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunmayı amaçlıyor.

Kura çekilişleri noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirilirken, süreç canlı yayınlarla da kamuoyuna aktarılıyor. Böylece başvuru sahipleri çekilişleri anlık olarak takip edebiliyor.

TOKİ İSTANBUL AVRUPA KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında sonuç sorgulama ekranı geliyor. Yoğun ilgi nedeniyle sistemlerde zaman zaman yavaşlama yaşanabileceği belirtilirken, sonuçlara erişim için resmi kanalların kullanılması büyük önem taşıyor.

TOKİ İstanbul Avrupa kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler şu yöntemleri kullanabilir:

1. e-Devlet Üzerinden Sorgulama

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet sistemi üzerinden sonuçlarını kolayca kontrol edebilir. Bu yöntem, en hızlı ve güvenilir sorgulama yollarından biri olarak öne çıkıyor.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanan kura listeleri, kategori bazlı olarak incelenebiliyor. Listelerde isim, başvuru numarası ve kategori bilgileri yer alıyor.

3. Canlı Yayın Kayıtları

Kura çekilişlerini kaçıran vatandaşlar, yayımlanan canlı yayın kayıtları üzerinden kendi isimlerini kontrol edebiliyor. Bu kayıtlar özellikle şeffaflık açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

4. Banka ve Başvuru Kanalları

Başvuruların yapıldığı yetkili bankalar üzerinden de bilgilendirme yapılabiliyor. Ancak en güncel ve kesin sonuçlar için resmi dijital platformların tercih edilmesi gerekiyor.