TOKİ İstanbul ASİL ve YEDEK kura sonuçları: TOKİ İstanbul kura sonuçları asil ve yedek isim listesi!

Toki İstanbul kura sonuçları için bekleyiş sürerken, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul etabında gerçekleştirilen çekilişler yoğun ilgiyle takip ediliyor. 27 Nisan 2026 itibarıyla noter huzurunda devam eden kura süreci, binlerce vatandaşın canlı yayın üzerinden anlık olarak takip ettiği kritik aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları asil ve yedek kura sonuçları...

TOKİ İSTANBUL ASİL VE YEDEK KURA SONUÇLARI

TOKİ İstanbul asil ve yedek kura sonuçları, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin en çok merak edilen aşamalarından biri olarak gündemdeki yerini koruyor. İstanbul genelinde yürütülen kura çekilişleri, noter denetiminde ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirildiği için vatandaşlar süreci anlık olarak takip edebiliyor.

Kura çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipleri iki ana liste üzerinden belirleniyor: asil hak sahipleri ve yedek hak sahipleri. Asil listede yer alan vatandaşlar konut hakkını doğrudan elde ederken, yedek listede bulunan adaylar ise asil listeden boşalan kontenjanlara göre değerlendirmeye alınıyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, kura sonuçlarının tamamlanmasının ardından isim listeleri resmi internet kanalları üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile sistem üzerinden sorgulama yaparak kendi durumlarını kolayca öğrenebilecek. Bu süreçte özellikle yoğunluk yaşanmaması adına dijital altyapı üzerinden erişim sağlanması önem taşıyor.

Ayrıca kura çekilişleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda tüm vatandaşların süreci anlık olarak takip etmesine imkan tanıyor. Böylece isimlerin okunma anı eş zamanlı olarak izlenebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ!

TOKİ İstanbul kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, çekiliş sürecinin tamamlanmasının ardından resmi platformlar üzerinden yayımlanacak. Bu kapsamda asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı listeler, TOKİ’nin resmi internet adresi olan talep.toki.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Sistemin aktif hale gelmesiyle birlikte vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak kendi isimlerinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığını öğrenebilecek. Aynı zamanda e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilmesi, süreci daha erişilebilir hale getiriyor.