TOKİ İL İL KURA TAKVİMİ (YENİ HAFTA | 16-22 ŞUBAT): Bu hafta hangi illerin kurası çekilecek?

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde heyecan dorukta. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından açıklanan bilgilere göre, 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilimizde toplam 98 bin 839 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki, bu hafta hangi illerin kurası çekilecek? Detaylar...

BU HAFTA HANGİ İLLERİN KURASI ÇEKİLECEK?

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında aileleri ev sahibi yapma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 16-22 Şubat haftasında kura çekilecek iller ve konut sayıları şöyle:

16 Şubat Pazartesi: Eskişehir'de 6.055 konut, Karaman'da 1.550 konut

17 Şubat Salı: Konya'da 15.200 konut, Sakarya'da 6.633 konut

18 Şubat Çarşamba: Mersin'de 8.190 konut, Kırklareli'nde 2.255 konut

19 Şubat Perşembe: Diyarbakır'da 12.165 konut

20 Şubat Cuma: Adana'da 12.400 konut, Çanakkale'de 3.276 konut, Gaziantep'te 13.890 konut

21 Şubat Cumartesi: Bursa'da 17.225 konut

Böylece bu hafta 11 ilde hak sahipleri belirlenmiş olacak ve kura süreciyle birlikte 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 312.290'a ulaşacak.

HANGİ KENTLERDE KURA ÇEKİLECEK?

Yeni haftanın kura takvimi, iller bazında adım adım şöyle açıklanıyor:

Eskişehir ve Karaman: Hafta Pazartesi günü, 6.055 ve 1.550 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Konya ve Sakarya: Salı günü, 15.200 ve 6.633 konut için heyecan dorukta olacak.

Mersin ve Kırklareli: Çarşamba günü, 8.190 ve 2.255 konutun sahipleri kura ile belirlenecek.

Diyarbakır: Perşembe günü 12.165 konutun hak sahipleri belli olacak.

Adana, Çanakkale ve Gaziantep: Cuma günü, 12.400, 3.276 ve 13.890 konut için kura çekilecek.

Bursa: Cumartesi günü, 17.225 konutun hak sahipleri açıklanacak.

Böylece 16-22 Şubat haftası, 11 ilde toplam 98.839 konutun hak sahiplerini bulacağı önemli bir hafta olarak öne çıkıyor.