TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2025 - 2026: TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, ilk hangi ilden başlayacak?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacına kalıcı çözüm sunmayı hedefliyor. Başvuru süreci 19 Aralık itibarıyla tamamlanan projede, kura çekilişlerine ilişkin takvim ve detaylar netleşti. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, ilk hangi ilden başlayacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından açıklanan resmi proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Kura süreci, illere ve projelere göre aşamalı şekilde yürütülecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ İLK HANGİ İLDEN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık 5 milyon 242 bin 766 geçerli başvurunun yapıldığı projede, kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Sürecin ilk ayağına ilişkin açıklama ise doğrudan Bakan Murat Kurum'dan geldi.

"Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru alındı, geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242 bin 766 oldu. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. İlk kura çekilişimizi 29 Aralık'ta Adıyaman'da yapacağız."

Bu açıklamayla birlikte, TOKİ kura çekiminin ilk olarak Adıyaman'dan başlayacağı kesinlik kazandı. Ardından kura takvimi, ilan edilen plan doğrultusunda diğer illerle devam edecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından, asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Sonuçlara erişim süreci tamamen resmi ve dijital kanallar üzerinden yürütülecek.

Hak sahipliği sonuçları, kura çekiminin yapıldığı her il için çekilişin hemen ardından ilan edilmeye başlanacak. Tüm kuraların 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması planlandığından, sonuçlar bu tarih aralığında aşamalı olarak açıklanacak.

Vatandaşlar, sonuç sorgulamalarını aşağıdaki iki güvenilir platform üzerinden gerçekleştirebilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak, asil ya da yedek hak sahibi olup olmadıklarını kolaylıkla öğrenebilecek. Açıklanan listelerde, proje türü, konut tipi ve hak sahipliği statüsü gibi bilgilere de yer verilecek.

Kura çekilişleri sonrasında ilan edilecek hak sahipliği sonuçları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda herkesin erişimine açık olacak. TOKİ tarafından yayımlanacak asil ve yedek listeler, herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan resmi kaynaklardan sorgulanabilecek.

Özellikle yoğun başvuru yapılan büyükşehirlerde, sonuçların il ve proje bazında farklı tarihlerde açıklanacağı vurgulanıyor. Bu nedenle adayların, kura tarihlerini düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için bir sonraki aşama sözleşme süreci olacak. TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre:

Taksit ödemeleri, sözleşme imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacak.

Konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde inşa edilecek.

Proje, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı.

TESLİMAT TAKVİMİ VE KONTENJAN DETAYLARI

TOKİ'nin resmi açıklamalarına göre, kura çekilişleri tamamlandıktan sonra inşa süreci hız kazanacak. İlk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Projede, sosyal adalet anlayışı doğrultusunda özel kontenjanlar da oluşturuldu:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler: %5

Engelliler: %5

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler: %10

Emekliler: %20

18–30 yaş arası gençler: %20

Başvuru şartları kapsamında; 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisi, eşi veya çocukları adına tapulu konutu bulunmayan herkes projeye başvurabilmiş durumda.