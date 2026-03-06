TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Hatay kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleri, Türkiye genelinde vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Özellikle Hatay'da hayata geçirilen TOKİ projeleri, dar ve orta gelirli aileler için büyük bir fırsat sunuyor. TOKİ Hatay kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, TOKİ Hatay kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ HATAYKURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

2026 yılı itibarıyla Hatay'da gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda, hak sahipleri belirlendi. TOKİ Hatay kura sonuçları tam isim listesi, vatandaşların hak sahipliğini sorgulayabilmesi için çevrimiçi olarak erişime açılıyor. Bu liste üzerinden, başvuruda bulunan vatandaşlar isimlerini kontrol ederek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilirler.

TOKİ HATAYKURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Hatay kura sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit ve hızlıdır. Hak sahipleri, TOKİ'nin resmi web sitesi veya ilgili sorgulama ekranı üzerinden isimlerini sorgulayabilir. İşlem adımları şu şekildedir:

TOKİ resmi web sitesine giriş yapın.

Ana sayfada bulunan "Kura Sonuçları" bölümünü seçin.

Açılan sayfada Hatay ili ve proje bilgilerini girin.

Başvuru sahibi bilgilerinizi yazarak "Sorgula" butonuna tıklayın.

Bu adımlar tamamlandığında, hak sahibi olan kişilerin isimleri listede görüntülenir. Listede yer alan bilgiler, başvuru sahiplerinin hangi konut tipine ve hangi bölgede hak kazandığını da gösterir.

TOKİ HATAYKURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ HATAYKURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi, sosyal konut projesine başvuran tüm vatandaşların hak durumlarını kontrol edebilecekleri resmi kaynaktır. Liste, başvuru sırasında verilen bilgiler doğrultusunda hazırlanır ve isimler alfabetik sırayla yayınlanır.

Vatandaşlar, listede kendi isimlerini görerek hak sahibi olup olmadıklarını kesin olarak öğrenebilirler. Ayrıca liste, hak sahiplerinin hangi tip konutları almaya hak kazandığını ve projenin hangi etaplarında yer aldığını da içerir. Bu sayede, başvuru sahipleri hem süreç hakkında bilgi sahibi olur hem de teslimat planlarını önceden organize edebilirler.

TOKİ KONUTLARI HATAY'DA HANGİ İLÇELERDE VAR?

Hatay'da TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında toplam 13.289 konut yapılacak. Hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirildi. Vatandaşlar, TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabiliyor.

Hatay'daki TOKİ konutları ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

Merkez (Antakya, Defne): 6.800 konut

Altınözü: 500 konut

Arsuz: 200 konut

Belen: 300 konut

Dörtyol: 270 konut

Erzin: 50 konut

Hassa: 1.500 konut

İskenderun: 1.354 konut

Kırıkhan: 600 konut

Kumlu: 70 konut

Payas: 95 konut

Reyhanlı: 750 konut

Samandağ: 500 konut

Yayladağı: 300 konut

Bu dağılım, Hatay'da sosyal konut projelerinin hangi bölgelerde yoğunlaştığını açıkça gösteriyor. Vatandaşlar, kendi ikamet ettikleri veya tercih ettikleri ilçeye göre konut kazanıp kazanmadıklarını kolayca takip edebilirler.