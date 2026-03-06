TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Hatay kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Hatay'da konut sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş için kritik gün geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında Hatay'da yapılacak kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılacak çekilişle birlikte hak sahipleri belirlenecek ve sonuçlar aynı gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Hatay kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Hatay'daki TOKİ konut projeleri için yapılacak kura çekimi, geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirilecek. Çekiliş, Hatay'da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 14.00'te başlayacak.

Kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da katılacak. Konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için önemli olan bu süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekilişi yerinde takip edemeyen vatandaşlar için ise canlı yayın imkanı sunulacak. TOKİ Hatay kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden ve kurumun sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede başvuru sahipleri, kura çekimini anlık olarak izleyebilecek ve sonuçların açıklanmasını beklemeden süreci takip edebilecek.

HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hatay TOKİ kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipliği sonuçları aynı gün içinde açıklanacak. Çekiliş sonuçları, resmi duyuru olarak TOKİ'nin internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Bu listeler, noter onay sürecinden geçtikten sonra kesinleşmiş olarak yayımlanacak.

Ayrıca akşam saatlerinde sonuçların e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açılması planlanıyor. Böylece başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Hatay TOKİ kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Çekilişin adresi ise Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu olacak.

Kura süreci tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Törene bakanlık ve TOKİ yönetiminden üst düzey isimler katılırken, vatandaşlar da çekilişi hem yerinde hem de çevrim içi olarak takip edebilecek.

Kura çekimini izlemek isteyenler için iki temel seçenek bulunuyor:

TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın

TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları

Öte yandan kura sonuçları açıklandıktan sonra hak sahipleri:

TOKİ'nin resmi internet sitesinden

e-Devlet Kapısı üzerinden

kendi durumlarını kontrol edebilecek.