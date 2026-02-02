TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Elazığ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi!

Elazığ'da TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, 3 bin 825 konutun kura çekimi 2 Şubat Pazartesi günü saat 11:00'de gerçekleştirildi. Merakla beklenen kura sonuçlarının ardından, hak sahiplerinin asil ve yedek listeleri açıklanarak vatandaşların ev sahibi olma süreci başladı. Peki, TOKİ Elazığ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, başvuruda bulunan vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecekler. Hak sahiplerinin listesi, hem TOKİ'nin resmi internet sitesinde hem de e-Devlet kapısında yayımlandığında kolayca erişilebilecek.

TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Elazığ TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki ana kanal bulunuyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: Kura sonuçları, TOKİ'nin web sitesinde "Hak Sahipleri Listesi" bölümü üzerinden güncel olarak yayımlanır.

e-Devlet Kapısı: Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilir.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil ve yedek hak sahipleri net bir şekilde belirlenmiş olacak. Bu sayede vatandaşlar, hangi konut için hak kazandıklarını ve yedek listede olup olmadıklarını rahatlıkla görebilecekler.

TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Elazığ TOKİ projesinde kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listeleri hem asil hem de yedek hak sahipleri için yayımlandı. Başvurularını yapan vatandaşlar, listeler üzerinden durumlarını sorguladıktan sonra ödeme planlarını ve konut teslim tarihlerini takip edebilecekler.

Kura sonuçları, şehir genelinde konut sahibi olmayı bekleyen binlerce kişi için büyük önem taşıyor. Hak sahipleri, listelere göre konut tiplerini ve ödeme koşullarını değerlendirerek süreçlerini planlayabilecekler.

ELAZIĞ'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Elazığ genelinde TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutlar ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

Merkez: 2.770 konut

Ağın: 30 konut

Alacakaya: 110 konut

Arıcak: 180 konut

Baskil: 50 konut

Karakoçan: 100 konut

Keban: 40 konut

Kovancılar: 225 konut

Maden: 50 konut

Palu: 220 konut

Sivrice: 500 konut

Bu dağılım, Elazığ'ın tüm ilçelerinde sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Merkez ilçede en fazla konut yapılacak olup, diğer ilçelerde konut sayıları ihtiyaca göre belirlendi. Böylece her ilçede vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimi sağlanmış olacak.

ELAZIĞ TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Elazığ'da TOKİ tarafından inşa edilen sosyal konutlar, uygun ödeme koşulları ile satışa sunuluyor. Konutlar %10 peşinat ile 240 aya kadar vade seçenekleriyle alınabiliyor.

Konut Tipi ve Fiyatlar:

1+1 konutlar: 1.800.000 TL

65 m² 2+1 konutlar: 2.200.000 TL

80 m² 2+1 konutlar: 2.650.000 TL

Aylık Taksit Tutarları:

1+1 konutlar: 6.750 TL

65 m² 2+1 konutlar: 8.250 TL

80 m² 2+1 konutlar: 9.938 TL

Bu ödeme planları, vatandaşların uzun vadeli olarak ev sahibi olabilmelerini sağlıyor. TOKİ'nin sosyal konut projesi, hem uygun fiyat hem de esnek ödeme koşulları ile Elazığ'daki konut ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.