TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Çankırı TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Çankırı kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Çankırı'da sosyal konut hayali kuran vatandaşlar için heyecan dorukta. TOKİ 2026 kura takvimine göre, Çankırı TOKİ kura çekimi, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat gerçekleştirilecek. Toplam 1.753 sosyal konut için hak sahipleri noter gözetiminde belirlenecek. Peki, Çankırı TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Çankırı kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Kura çekimi, TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden anbean takip edilebilecek. Özellikle TOKİ Çankırı kura çekimi canlı izle YouTube seçeneği ile vatandaşlar, kura salonuna gitmeden de süreci şeffaf bir şekilde izleyebilecek.

Canlı yayın sırasında;

Kura süreci adım adım gösterilecek,

İl ve kategori bazlı çekilişler yapılacak,

Hak sahipliği sıralamaları şeffaf şekilde kamuoyuna sunulacak.

Bu sayede vatandaşlar, kura çekiminde herhangi bir aksaklık ya da belirsizlik olmadan süreci takip edebilecek.

ÇANKIRI TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekiminin ardından en çok merak edilen sorulardan biri de "Çankırı TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" oluyor. 11 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek çekilişin hemen ardından, hak sahipleri resmi kaynaklardan sonuçları öğrenebilecek.

Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi olan toki.gov.tr üzerinden duyurulacak. Böylece başvuru sahipleri, hak kazanıp kazanmadıklarını hızlı ve güvenli bir şekilde kontrol edebilecek.

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi heyecanını evinden yaşamak isteyen vatandaşlar için önemli bilgiler şöyle:

Tarih ve Saat: 11 Şubat 2026, Çarşamba günü saat 11.00

Canlı İzleme Kanalları: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve toki.gov.tr

Kura Türleri: Başvuru kategorilerine göre ayrı ayrı çekilişler

Canlı yayın sayesinde, vatandaşlar kura salonuna gitmeye gerek kalmadan hak sahipliği sürecini takip edebilecek. Yayın sırasında noter gözetiminde gerçekleşen çekiliş, tüm adımlarıyla şeffaf bir şekilde ekrana yansıtılacak.