TOKİ Bingöl kura sonuçları (İSİM LİSTESİ) Bingöl TOKİ Genç sosyal konut kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Bingöl'ün Genç ilçesinde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişi gerçekleştirildi. Bingöl Genç Yoldaşan Mahallesi'nde inşa edilen 160 konutluk projede, hak sahipleri 3+1 ve 2+1 nitelikli konutlardan faydalanacak. Peki, Bingöl TOKİ Genç sosyal konut kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar...

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ)

TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesi, kura çekilişi sonrasında hak sahiplerinin konutlarına dair tüm bilgileri içeriyor. Projede toplam 36 adet 3+1 ve 124 adet 2+1 konut bulunuyor. Kura çekilişi, hak sahiplerinin adil ve şeffaf şekilde belirlenmesi amacıyla TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı.

Hak sahipleri, konut belirleme kurasının ardından 23 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası A.Ş.'nin Bingöl Genç şubesi ve diğer tüm şubelerinde gayrimenkul satış sözleşmelerini imzalayacak.

Bingöl Genç TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi web sitesi ve sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilir. Sorgulama ekranı, isim listesi ve konut numaralarının açıklanması açısından hızlı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olarak öne çıkıyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %10 peşinat ödeyerek, 240 ay vade ile taksitlerini başlatacak. Taksitler, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlamaktadır ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Memur Maaş Artış Oranı'na göre güncellenmektedir.

Özel durumlar için şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri, konutları sabit taksitler ve %10 peşinat ile 240 ay vadeli olarak satın alabilecek.

KURA ÇEKİLİŞİNİN DETAYLARI VE CANLI YAYIN

Bingöl Genç Yoldaşan Mahallesi 160 konutluk proje kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı. Canlı yayınla birlikte hak sahiplerinin isimleri ve konut numaraları anlık olarak belirlendi.

Kura çekilişi sonuçları, hak sahiplerinin konut seçimini ve satış sözleşmelerini düzenlemeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu adil ve şeffaf yöntem, başvuru sahiplerinin haklarını güvence altına alıyor.

KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖDEME DETAYLARI

Hak sahipleri, kurayla belirlenen konutlar için 23 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde sözleşme imzalayacak.

Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %10 peşinat ödenecek.

Kalan bakiye, 240 ay vadeli olarak aylık taksitlerle ödenecek.

Taksitler, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak.

Artışlar, Ocak ve Temmuz aylarında Memur Maaş Artış Oranı'na göre uygulanacak.

Şehit aileleri ve harp/vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri için ödeme planı, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak ve sabit taksitler üzerinden gerçekleştirilecek.