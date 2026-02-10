TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Bilecik kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Bilecik kura çekimi, 10 Şubat 2026 Salı günü başarıyla gerçekleştirildi. Saat 11.00'de Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan çekiliş, noter huzurunda tamamlandı. Bu çekilişle birlikte, 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Bilecik kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Bilecik kura sonuçları, noter onayının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca sonuçlar e-Devlet sistemine de yüklenecek. Böylece vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile hak sahipliği durumlarını hızlı ve güvenilir şekilde öğrenebilecekler.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Bilecik'te konut sahibi olmayı bekleyen yüzlerce kişi, kendi konutlarının durumunu aynı gün içinde kontrol edebilecek.

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Bilecik kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. İşlem adımları şu şekilde:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama:

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır.

"TOKİ Kura Sonuçları" sekmesinden hak sahipliği bilgisi görüntülenir.

TOKİ Resmi Web Sitesi:

www.toki.gov.tr adresine giriş yapılır.

Bilecik kura sonuçları listesi PDF formatında yayınlanır ve tamamına erişim sağlanır.

Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, kura sonuçlarını güvenli ve hızlı bir şekilde kontrol edebilir.

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi, noter onayından sonra ilan edilecek. Açıklanan listede, hak sahibi olanların isimleri net bir şekilde yer alacak.

Listeye ulaşmak isteyenler, hem TOKİ'nin resmi web sitesi hem de e-Devlet üzerinden tamamına ulaşabilecek. Bu sayede, vatandaşlar hak sahipliği durumlarını kolaylıkla teyit edebilecekler.

Liste yayınlandığında, 1+1 ve 2+1 konutlar için kazananlar aynı gün içinde öğrenilebilecek ve ödeme süreci için bilgilendirme yapılacak.

BİLECİK'TE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ, Bilecik'te Merkez ve ilçelerinde toplam 1.419 konut inşa edecek. İlçe bazında konut dağılımı ise şöyle:

Merkez: 450 konut

Bozüyük: 370 konut

Bozüyük Dodurga: 80 konut

Gölpazarı: 115 konut

İnhisar: 74 konut

Osmaneli: 110 konut

Pazaryeri: 100 konut

Söğüt: 100 konut

Yenipazar: 20 konut

Bu dağılım, Bilecik genelinde konut ihtiyacının planlı bir şekilde karşılanmasını sağlayacak. Vatandaşlar, kendi ilçelerindeki konut sayısını göz önünde bulundurarak başvuru ve takip sürecini yönetebilecek.

BİLECİK TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

'Ev Sahibi Türkiye' kampanyası kapsamında Bilecik'te satışa sunulan TOKİ konutları, %10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı ile vatandaşlara sunulacak. Fiyat ve ödeme planları ise şu şekilde:

1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL

Taksitler: 6.750 TL/ay

65 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL

Taksitler: 8.250 TL/ay

80 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL

Taksitler: 9.938 TL/ay

Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Bu sayede hak sahipleri, ödemelerini planlı bir şekilde yaparken, yeni evlerine de kısa sürede kavuşabilecekler.