TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bilecik kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Bilecik kura çekimi, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için heyecan verici anlara sahne olacak. 10 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek olan çekiliş, Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek. Peki, Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bilecik kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Çekilişin en önemli ayrıntılarından biri, vatandaşların kura heyecanını canlı olarak takip edebilme imkanıdır. TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak olan canlı yayın sayesinde, hak sahipleri ve vatandaşlar evlerinin sahibi olma şansını anlık olarak görebilecek.

Kura çekiminin canlı yayın linki, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından erişilebilir olacak. Canlı yayın sırasında katılımcılar, çekiliş sürecini adım adım izleyebilir ve sonuçları anında öğrenebilirler.

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bilecik kura sonuçları, noter onayından geçtikten sonra resmi olarak ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını www.toki.gov.tr adresinden veya e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebilecekler.

1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından aynı gün içinde sonuçları öğrenebilecek. e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını hızlıca görüntüleyebilirler.

Bu süreç, vatandaşların güvenli ve hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşabilmesini sağlamak amacıyla dijital platformlarda da desteklenmektedir.

TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Bilecik kura çekimi 10 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olup, tüm vatandaşlar için YouTube üzerinden canlı yayınla izlenebilir.

Canlı yayın sayesinde:

Çekiliş süreci adım adım takip edilebilir.

Hak sahipliği durumu anlık olarak görülebilir.

Kura heyecanı evden çıkmadan yaşanabilir.

TOKİ'nin resmi YouTube kanalı, çekiliş öncesi aktif hale gelecek ve yayın linki tüm kullanıcılar için erişime açılacak. Böylece, fiziksel olarak salona gidemeyen kişiler de süreci güvenle izleyebilecekler.