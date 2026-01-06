TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Ağrı kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ağrı kura sonuçları isim listesi!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Ağrı'da heyecan doruktaydı. Noter huzurunda, şeffaflık ve kamu denetimi esas alınarak gerçekleştirilen kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Saatler süren çekilişin ardından asil ve yedek hak sahipleri netleşti ve sonuçlar dijital platformlar üzerinden erişime açıldı. Peki, TOKİ Ağrı kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ağrı kura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde.

TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ağrı için planlanan konutlar için yapılan kura çekimi sonucunda; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler kategorilerinde başvuru yapan binlerce aday arasından hak sahipleri belirlendi.

Noter gözetiminde yapılan çekilişle oluşturulan asil ve yedek listeler, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından dijital ortama aktarıldı. 6 Ocak 2026 tarihli güncel kura sonuçları, vatandaşların erişimine açıldı ve herhangi bir değişiklik ya da ek liste açıklanmadı.

TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için TOKİ tarafından iki resmi ve güvenilir kanal sunuldu:

e-Devlet Kapısı:

T.C. Kimlik numarası ve kişisel şifre ile giriş yapıldıktan sonra "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden başvuru durumu detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

TOKİ Resmi İnternet Sitesi:

TOKİ'nin resmi web adresi olan toki.gov.tr üzerinden Ağrı ili kura sonuçları tam liste halinde yayımlandı.

Yetkililer, yalnızca bu resmi platformlardan yapılan duyuruların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Ağrı için açıklanan kura sonuçlarında, tam isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. İsim listeleri; asil ve yedek hak sahipleri şeklinde ayrı ayrı yayımlandı.

Listelerde adayların adı, soyadı ve başvuru kategorisi yer alırken; kişisel verilerin korunması kapsamında ek bilgi paylaşılmadı. Hak sahibi olan vatandaşların, ilerleyen süreçte TOKİ tarafından yapılacak resmi bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekiyor.

AĞRI TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?

TOKİ'nin Ağrı'da hayata geçireceği sosyal konutlar, dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesine uygun ödeme planları ile dikkat çekiyor. Uzun vade ve düşük peşinat avantajı sunulan projede konut tiplerine göre fiyatlar ve ödeme detayları şu şekilde açıklandı:

1+1 KONUTLAR (55 METREKARE)

Satış Fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 (180.000 TL)

Vade: 240 Ay

Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 KONUTLAR (65 METREKARE)

Satış Fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 (220.000 TL)

Vade: 240 Ay

Aylık Taksit: 8.250 TL

2+1 KONUTLAR (80 METREKARE)

Satış Fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 (265.000 TL)

Vade: 240 Ay

Aylık Taksit: 9.938 TL

Açıklanan bu ödeme planları, uzun vadeye yayılan taksit sistemi sayesinde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefliyor.