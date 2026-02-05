TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): Afyonkarahisar kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi!

TOKİ, Afyonkarahisar'da hayata geçireceği 4.370 sosyal konut projesi için kura çekimini 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirdi. Kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi, resmi olarak yayımlandığında vatandaşlar tam isim listesine ulaşabilecek. Peki, Afyonkarahisar kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ, Afyonkarahisar'da hayata geçireceği 4.370 sosyal konut projesi için kura çekimini 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirdi. Kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi, resmi olarak yayımlandığında vatandaşlar tam isim listesine ulaşabilecek.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçlarını öğrenmek oldukça basittir. Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanır. Vatandaşlar bu listeye iki farklı yoldan ulaşabilir:

Başvuru sahipleri TOKİ'nin resmi internet sitesine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ile hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilirler.

e-Devlet üzerinden de başvuru sahipleri T.C. kimlik numaralarını kullanarak Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçlarına erişebilirler. Bu yöntemle hem asil hem de yedek listeler güvenli bir şekilde görüntülenebilir.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları isim listesi, başvurulan ilçeye göre farklılık gösterir. Asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar hem TOKİ'nin resmi sitesinden hem de e-Devlet kapısından isimlerini kontrol edebilirler.

Hak sahibi olan kişiler, kura sonucu ile konut sahibi olma hakkını kazanırken, yedek listede yer alanlar, asil hak sahiplerinden herhangi biri konutu almaktan vazgeçtiğinde sırayla konut alma hakkına sahip olur.

AFYONKARAHİSAR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Afyonkarahisar'da TOKİ sosyal konut projelerinde fiyatlar ve ödeme planları vatandaşlar için oldukça esnektir. 1+1 konutlar 55 metrekare olarak tasarlanmış ve satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu konutlarda %10 peşinat yani 180 bin TL ödeniyor, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile taksitlendiriliyor. Bu taksitler aylık 6 bin 750 TL olarak ödeniyor.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlenmiştir. %10 peşinat yani 220 bin TL ödendikten sonra kalan tutar 20 yıl vade ile ödenebiliyor. Aylık taksit tutarı 8 bin 250 TL'dir.

80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlenmiş ve %10 peşinat 265 bin TL'dir. 240 ay vade ile aylık taksit tutarı 9 bin 938 TL olarak ödenmektedir.

Bu ödeme planı, Afyonkarahisar'da uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyenler için uzun vadeli bir avantaj sunuyor.

AFYONKARAHİSAR'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Afyonkarahisar'daki TOKİ sosyal konut projesi kapsamında toplam 4.370 konut, merkez ve ilçelere dengeli şekilde dağıtılmıştır. Merkez ilçede 900 konut, diğer ilçelerde ise konut sayıları ihtiyaca göre belirlenmiştir. Bu sayede hem şehir merkezinde hem de ilçelerde sosyal konut sahibi olmak mümkün olacaktır.

Afyonkarahisar merkez: 900

Beyyazı: 50

Çayırbağ: 50

Fethibey: 79

Gebeceler: 79

Işıklar: 50

Kocatepe: 110

Nuribey: 94

Sülümenli: 50

Başmakçı: 79

Bayat: 79

Bolvadin: 100

Bolvadin Dişli: 63

Çay: 50

Çay Pazarağaç: 50

Çobanlar: 80

Çobanlar Kocaöz: 63

Dazkırı: 63

Dinar: 100

Haydarlı: 6

Tatarlı: 63

Emirdağ: 200

Gömü: 103

Davulga: 50

Gökçek: 47

Hocalar: 50

İhsaniye: 79

Döğer: 163

Gazlıgöl: 63

Kayıhan: 79

Yaylabağı: 63

İscehisar: 79

Seydiler: 63

Sandıklı: 190

Akharım: 79

Sinanpaşa: 100

Akören: 63

Düzağaç: 63

Kılıçarslan: 63

Kırka: 35

Küçükhüyük: 63

Serban: 50

Tınaztepe: 100

Sultandağı: 60

Şuhut: 150