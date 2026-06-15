Haberler

TOKİ AÇIK SATIŞ KONUT BAŞVURU 2026 (talep.toki.gov.tr) TOKİ kurasız konut satış başvurusu nereden nasıl yapılır?

TOKİ AÇIK SATIŞ KONUT BAŞVURU 2026 (talep.toki.gov.tr) TOKİ kurasız konut satış başvurusu nereden nasıl yapılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2026 yılı kapsamında başlatılan yeni konut satış kampanyası, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan geniş ölçekli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Peki, TOKİ kurasız konut satış başvurusu nereden nasıl yapılır? TOKİ açık satış konut başvuru ekranı! Detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) tarafından 2026 yılına yönelik açıklanan yeni konut satış kampanyası, dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağı projede başvuru süreci 15 Haziran itibarıyla başlarken, satışların 17 Temmuz’a kadar devam edeceği açıklandı. Peki,  Toki kurasız konut satış başvurusu nereden nasıl yapılır? TOKİ açık satış konut başvuru ekranı haberimizde.

TOKİ AÇIK SATIŞ KONUT BAŞVURU 2026

TOKİ’nin 2026 açık satış konut kampanyası, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir konut hamlesi olarak dikkat çekiyor. 64 ilde satışa çıkarılan yaklaşık 20 bin konut, farklı gelir gruplarına hitap edecek şekilde planlandı.

Bu kampanyada önceki yıllardan farklı olarak kura çekilişi yapılmayacak. Başvurular, bankalar üzerinden sıraya alınarak değerlendirilecek ve uygun konutlar başvuru önceliğine göre satışa sunulacak. Bu durum, hızlı hareket eden vatandaşların konut sahibi olma ihtimalini artırıyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ tarafından belirlenen temel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Başvuru sahibi ve eşinin adına kayıtlı konut bulunmaması

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak

Aynı hane adına yalnızca tek başvuru yapılabilmesi

Bu kriterler, sosyal konut politikasının dar ve orta gelir grubunu hedeflediğini bir kez daha ortaya koyuyor.

TOKİ SATIŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TESLİM SÜRESİ NE KADAR?

Projeye dahil edilen konutların büyük bölümü için teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay olarak planlanıyor. Bu süre, projenin inşaat durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

TOKİ KURASIZ KONUT SATIŞ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

TOKİ’nin kurasız konut satış modeli, klasik kura sisteminden farklı olarak doğrudan başvuru önceliğine dayalı bir yapı sunuyor. Bu nedenle başvuru süreci oldukça kritik bir rol oynuyor.

BAŞVURU ADIMLARI NASIL İLERLİYOR?

Vatandaşların izlemesi gereken temel adımlar şu şekilde:

Yetkili banka şubesine başvuru yapılır

Kimlik ve uygunluk bilgileri kontrol edilir

Başvuru sırasına göre konut seçimi yapılır

Satış sözleşmesi imzalanır

Ödeme planı oluşturulur

HANGİ İLLERDE KONUT SATIŞI VAR?

Kampanya kapsamında en yoğun konut arzı şu illerde bulunuyor:

Bursa

Ankara

Hatay

Kahramanmaraş

Malatya

Bunun yanında 64 il genelinde farklı ölçeklerde konut satışları devam ediyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bugün yüzlerce kişi yakalandı
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi

Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Kartal’daki Osman Oruç cinayetinde sır perdesi aralandı: Cinayet dedektifleri yüzlerce saatlik görüntü inceledi

İstanbul’daki esrarengiz cinayette düğüm çözüldü
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor