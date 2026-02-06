Thodex davasında son durum nedir? SON DAKİKA! Thodex davası ile ilgili son karar ne oldu, tutuklu sanık kalmadı mı?

Thodex davasında son gelişmeler gündemde! Tutuklu sanıkların durumu ne, mahkeme hangi kararları verdi ve dava süreci şimdi hangi noktada? Thodex ile bağlantılı sanıkların akıbeti, mahkeme süreci ve olası sonuçlar, hem yatırımcılar hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

THODEX DAVASI NEDİR?

Thodex davası, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve şirket yetkililerinin, platform aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı iddialarını konu alıyor. Dava kapsamında Özer ve diğer sanıklar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlamalarla yargılanıyor.

THODEX DAVASI İLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?

Thodex davasında son gelişmeler, cezaevinde tutuklu bulunan 2 sanığın hakim karşısına çıkarılması ve her iki sanığın da tahliye edilmesiyle gündeme geldi. Bu kararın ardından Thodex davasında tutuklu sanık kalmadı. Dava süreci, Faruk Fatih Özer'in cezaevinde ölü bulunmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

THODEX DAVASINDA TUTUKLU SANIK KALDI MI?

Hayır, Thodex davasında en son tahliye kararlarının verilmesiyle birlikte tutuklu sanık kalmadı. Tutuklu bulunan 2 sanık hakim karşısına çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı ve Özer dahil diğer sanıklar hakkında da mevcut tutukluluk durumu sona erdi.

THODEX DAVASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Daha önce dava kapsamında Faruk Fatih Özer ve 2 sanık cezaevindeydi. Özer, Thodex aracılığıyla dolandırıcılık suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Son gelişmelerle birlikte bu tutukluluklar sona erdi ve davada artık tutuklu sanık bulunmuyor.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, Thodex isimli kripto para borsasının kurucusu ve eski yöneticisidir. 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanan Özer, 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirildi. Thodex aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücresinde ölü bulunmuştu.