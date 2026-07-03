TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Temmuz kira zammı ne kadar oldu? Temmuz TEFE TÜFE kira artışı nasıl hesaplanır?

Temmuz 2026 kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren yeni kira artış tavanı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak belirlendi.Peki, Temmuz kira zammı ne kadar oldu? Temmuz TEFE TÜFE kira artışı nasıl hesaplanır? Detaylar...

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI 2026

Temmuz 2026 kira artış oranı için geri sayım sona eriyor. Türkiye genelinde milyonlarca konut ve iş yeri kiracısını yakından ilgilendiren yeni kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kesinleşti.

Konut kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı, Türk Borçlar Kanunu kapsamında TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle her ay açıklanan enflasyon verileri, yeni dönemde yenilenecek kira sözleşmelerinin en önemli belirleyicisi olmayı sürdürüyor.

TÜİK'in resmi veri takvimine göre haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında TÜFE yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda artış yüzde 32,11 oldu.

TEMMUZ KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı kira zammı, TÜİK tarafından açıklanacak haziran enflasyon verilerinin ardından kesinleşti. Temmuz ayı kira artış oranı 32,02 olarak açıklandı.

TEMMUZ TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken geçmiş yıllarda birlikte kullanılan TEFE-TÜFE uygulaması artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Güncel mevzuata göre konut ve iş yeri kira artışlarında esas alınan gösterge TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasıdır.

Hesaplama oldukça basit bir formülle yapılır:

TÜFE artış oranı %32,03 olduğunda hesaplama şu şekilde olur:

Mevcut kira: 20.000 TL

TÜFE artış oranı: %32,03

Hesaplama:

20.000 × 32,03 ÷ 100 = 6.406 TL

20.000 + 6.406 = 26.406 TL

Yeni kira bedeli: 26.406 TL

Aynı yöntem tüm kira bedelleri için uygulanmaktadır.

Kira artışının yasal sınırı, sözleşme yenileme tarihinde geçerli olan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenir. Ev sahibi bu sınırın üzerinde tek taraflı zam yapamaz. Taraflar arasında farklı bir oran kararlaştırılmış olsa bile, bu oran yürürlükteki mevzuata aykırı olmamalıdır.

Öte yandan iş yeri kiralarında da sözleşmede aksi belirtilmediği sürece yine TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınmaktadır.