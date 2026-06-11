Milyonlarca emekli ve memurun gözü, 2026 yılının temmuz ayında uygulanacak maaş artışlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri, yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranlarına ilişkin önemli ipuçları sundu. Peki, Temmuz emekli zammı ne kadar olacak 2026? 5 aylık enflasyon sonrasında yeni emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2026?

2026 Temmuz maaş artışları için belirleyici süreçte sona yaklaşılırken, açıklanan 5 aylık enflasyon verileri zam oranlarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Mevcut verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için oluşan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,60 seviyesinde hesaplandı. Haziran ayı enflasyonunun ise piyasa katılımcıları anketlerine göre yaklaşık yüzde 1,52 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin toplam enflasyon oranının yaklaşık yüzde 18,5 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak kesin zam oranı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışları, açıklanacak nihai enflasyon verileri doğrultusunda kesinleşecek ve milyonlarca emekli için yeni maaş hesaplamaları bu oranlar üzerinden yapılacak.





5 Aylık Enflasyon Verileri Zam Hesaplarında Belirleyici Oldu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk beş aylık döneminde oluşan enflasyon farkı, emekli maaşlarına yapılacak artışın önemli bölümünü oluşturdu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri açısından hesaplanan yüzde 16,60'lık fark, haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte nihai seviyesine ulaşacak. Bu nedenle gözler tamamen haziran ayında açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Beklenen Seviye

Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, yüzde 18,5 seviyesindeki olası artış senaryosuna göre yaklaşık 23.700 TL seviyesine yükselebileceği değerlendiriliyor.

Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin kesin rakam, enflasyon farkının netleşmesinin ardından hazırlanacak yasal düzenlemeyle belli olacak.

Diğer Emekli Maaşlarında Olası Değişim

Mevcut hesaplamalara göre farklı maaş gruplarında oluşabilecek rakamlar da dikkat çekiyor.

Buna göre;

25.000 TL emekli maaşı alan bir vatandaşın aylığının yaklaşık 29.625 TL seviyesine,

30.000 TL emekli maaşı alan bir vatandaşın aylığının ise yaklaşık 35.550 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Söz konusu rakamlar mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalara dayanırken, kesin maaş tutarları haziran ayı verileri sonrasında netleşecek.