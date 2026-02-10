Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesi, Türkiye genelinde hız kesmeden devam ediyor. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, özellikle Tekirdağ'daki kura çekilişine odaklanmış durumda. Kent genelinde toplam 6 bin 865 konutun inşa edilmesi planlanırken, hak sahiplerini belirleyecek çekilişin tarihi ve detayları merak konusu. Peki, Tekirdağ TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Tekirdağ kura çekiliş tarihi açıklandı mı, bu hafta mı? Detaylar haberimizde.

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Tekirdağ'da yapılacak TOKİ kura çekilişi 13 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesi kapsamında başvurularını tamamlayan vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği bu tarihi heyecanla bekliyor. Kura çekilişi, proje kapsamında inşa edilecek konutların hak sahiplerini adil ve şeffaf bir şekilde belirlemek için düzenleniyor.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Resmi açıklamalara göre, Tekirdağ TOKİ kura çekilişi tarihi 13 Şubat olarak ilan edildi. Yetkililer, çekilişin noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, kura çekilişi öncesinde başvurularının geçerli olup olmadığını kontrol edebilecek.

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BU HAFTA MI?

2026 yılı itibarıyla, Tekirdağ TOKİ kura çekilişi bu hafta planlanan tarih olan 13 Şubat'ta yapılacak. Bu tarihte, kent genelinde hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve başvuru sonuçları resmi olarak açıklanacak. Çekilişin ardından kazanan vatandaşlar, TOKİ yetkilileri tarafından bilgilendirilecek.

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

Şu ana kadar Tekirdağ TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri henüz yayımlanmadı. Aynı şekilde başvurusu reddedilen vatandaşların listesi de resmi olarak paylaşılmadı. TOKİ tarafından yapılacak açıklamalar sonrası, hak sahipleri ve başvuru sonucu netleşmiş olacak.

TEKİRDAĞ'DA TOKİ KONUTLARI NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Tekirdağ'da TOKİ konutları farklı ilçelerde inşa edilecek ve toplamda 6 bin 865 konut planlanıyor. İlçelere göre konut dağılımı şöyle:

Merkez Tekirdağ (Süleymanpaşa): 1.000 konut

Çerkezköy: 1.300 konut

Çorlu: 1.500 konut

Ergene: 400 konut

Kapaklı: 1.500 konut

Malkara: 235 konut

Marmaraereğlisi: 60 konut

Muratlı: 200 konut

Saray: 320 konut

Şarköy: 350 konut

Bu dağılım, Tekirdağ genelinde sosyal konutların erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Her ilçede planlanan konut sayısı, başvuru yoğunluğuna ve kentin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş durumda.