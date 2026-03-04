Tedesco neden yok, Tedesco yedek kulübesinde neden yok, Tedesco nerede?

Haberler

Güncelleme:
Şampiyonluk yarışında kritik maç öncesi taraftarlar ve spor dünyası, Tedesco'nun neden yedek kulübesinde yer almadığını merak ediyor. Teknik direktörün kadro tercihleri ve Tedesco'nun sahada olmama nedeni, sosyal medyada gündem yaratırken, takımın stratejisi ve olası değişiklikler hakkında tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Futbolseverler, gözlerini çevirdi: Tedesco nerede? Maç öncesi yedek kulübesinde olmamasıyla şaşkınlık yaratan Tedesco'nun durumu, hem takımın maç planını hem de taraftar beklentilerini merak konusu haline getirdi. Spor medyası, Tedesco'nun neden kadroda olmadığı ve teknik direktörün kararlarının perde arkasını araştırıyor.

TEDESCO'NUN SAĞLIK SORUNU DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco'nun ağır bir enfeksiyon geçirdiğini ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco'nun sağlık durumu sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

GAZİANTEP FK MAÇINDA HOCASIZ SAHADA

Sarı-lacivertli ekip, bu akşam oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında teknik direktörsüz sahaya çıkacak. Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maç boyunca takımın yönetimini üstlenecek. Tedesco'nun tedavi sürecinin devam ettiği ve sahada yer almayacağı resmi olarak duyuruldu.

HAFTA SONU SAMSUNSPOR MAÇINDA GERİ DÖNMESİ PLANLANIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun hafta sonu oynanacak Samsunspor mücadelesinde tekrar takımın başında olmasının planlandığını açıkladı. Bu durum, teknik direktörün kısa süreliğine sahalardan uzak kalacağını gösteriyor.

TEDESCO'NUN HASTALIK GEÇMİŞİ MAÇ TEMPOSUNU ETKİLİYOR

Tedesco, daha önce Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanında da hastalığı nedeniyle takımın başında yer alamamıştı. Bu gelişmeler, teknik adamın sağlık durumunun maç temposunu etkilediğini ortaya koyuyor.

Osman DEMİR
