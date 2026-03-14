Tedesco kovuldu mu, gitti mi? Sadettin Saran Tedesco görüşmesi ne oldu, Tedesco istifa etti mi?

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetim ve teknik heyet arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi.

TEDESCO KOVULDU MU, İSTİFA MI ETTİ?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de maçın ardından kulüp içinde acil bir toplantı yapıldı. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen değerlendirmede yönetim kurulu, teknik heyetin ve sportif yönetimin durumunu ele aldı. Bu süreçte teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'in geleceği de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yönetim kurulunun yaptığı değerlendirmelerin ardından iki isim için yeni bir görüşme kararı alındı. Bu kapsamda teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in kulüp binasına davet edildiği öğrenildi. Gün içinde gerçekleştirilen davet sonrasında iki isim saat 15.30 sularında kulüp binasına geldi ve başkan Sadettin Saran ile yapılacak toplantıya katılmak üzere kulüpte hazır bulundu.

Saat 16.00'da başladığı belirtilen görüşmede başkan Sadettin Saran'ın Tedesco ve Özek'ten kapsamlı bir rapor aldığı bildirildi. Toplantının ardından kulüp içinde yeni kararların alınabileceği konuşulurken, sürecin sonucunda istifa ya da sözleşme feshi şeklinde ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyor. Görüşmenin ardından kulüpteki gelişmeler yakından takip ediliyor.