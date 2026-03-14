Haberler

Tedesco kovuldu mu, gitti mi? Sadettin Saran Tedesco görüşmesi ne oldu, Tedesco istifa etti mi?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tedesco istifa etti mi, gönderildi mi? Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olması kulüpte kritik bir süreci beraberinde getirdi. Tedesco gitti mi? Maçın ardından yönetim içinde acil bir toplantı yapılırken teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'in geleceği gündeme alındı.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetim ve teknik heyet arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi.

TEDESCO KOVULDU MU, İSTİFA MI ETTİ?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de maçın ardından kulüp içinde acil bir toplantı yapıldı. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen değerlendirmede yönetim kurulu, teknik heyetin ve sportif yönetimin durumunu ele aldı. Bu süreçte teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'in geleceği de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yönetim kurulunun yaptığı değerlendirmelerin ardından iki isim için yeni bir görüşme kararı alındı. Bu kapsamda teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in kulüp binasına davet edildiği öğrenildi. Gün içinde gerçekleştirilen davet sonrasında iki isim saat 15.30 sularında kulüp binasına geldi ve başkan Sadettin Saran ile yapılacak toplantıya katılmak üzere kulüpte hazır bulundu.

Saat 16.00'da başladığı belirtilen görüşmede başkan Sadettin Saran'ın Tedesco ve Özek'ten kapsamlı bir rapor aldığı bildirildi. Toplantının ardından kulüp içinde yeni kararların alınabileceği konuşulurken, sürecin sonucunda istifa ya da sözleşme feshi şeklinde ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyor. Görüşmenin ardından kulüpteki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

