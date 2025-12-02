Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 itibarıyla küresel finans ve akademi dünyasında geniş bir deneyime sahip ekonomist Murat Taşçı'yı kadrosuna kattı. Peki, TCMB yeni Başekonomisti Murat Taşçı kimdir? Murat Taşçı kaç yaşında, nereli? TCMB yeni Başekonomisti Murat Taşçı'nın eğitimi ve kariyeri hakkındaki detaylar haberimizde!

TCMB YENİ BAŞEKONOMİSTİ MURAT TAŞÇI KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 itibarıyla küresel ölçekte tanınan ekonomist Murat Taşçı'yı danışman olarak kadrosuna katmış ve 2 Aralık 2025 itibarıyla Taşçı, yeni Başekonomist olarak görevlendirilmiştir.

Murat Taşçı, Türkiye'nin uluslararası finans dünyasında köklü bir kariyere sahip. Uzun yıllar boyunca ABD'de faaliyet gösteren kurumlarda görev almış ve ardından Türkiye'ye dönerek merkez bankasının stratejik kadrosunda yer alacak. Onun bu ataması, para politikası analizi ve ekonomik strateji geliştirme açısından TCMB'ye yeni bir perspektif kazandıracak niteliktedir.

MURAT TAŞÇI KAÇ YAŞINDA?

Murat Taşçı'nın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili güvenilir bir bilgi henüz kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu nedenle "Murat Taşçı kaç yaşında?" sorusuna net bir yanıt verilememektedir.

MURAT TAŞÇI NERELİ?

Murat Taşçı'nın memleketi veya doğum yeri hakkında da henüz resmi ve doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle "Murat Taşçı nereli?" sorusuna şu an için sadece "bilinmiyor" yanıtı verilebilir.

MURAT TAŞÇI EĞİTİMİ

Murat Taşçı'nın akademik ve profesyonel geçmişi şu şekildedir:

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır.

Ardından ABD'ye giderek The University of Texas at Austin'te yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etmiştir.

Bu eğitimler, Taşçı'ya küresel finans sistemine derin bir bakış kazandırmış ve ilerleyen yıllarda kariyerinin yönünü belirleyen önemli bir temel oluşturmuştur.

MURAT TAŞÇI KARİYERİ

2006 yılında Federal Reserve Bank of Cleveland'da araştırma ekonomisti olarak çalışmaya başlamıştır.

Buradaki görevini yaklaşık 17 yıl sürdürmüş ve Kıdemli Ekonomist unvanıyla ayrılmıştır.

Daha sonra küresel yatırım bankası JPMorgan'a geçmiş; burada "Kıdemli ABD Ekonomisti" ve "İcra Direktörü" pozisyonlarında kritik roller üstlenmiştir.

JPMorgan'daki yaklaşık 3 yıllık döneminden sonra Türkiye'ye dönerek TCMB'ye danışman olarak katılmış ve kısa süre içinde Başekonomistliğe yükselmiştir.

Bu kariyer yolu, Taşçı'yı hem akademik hem de finans dünyasında deneyimli kılmakta; ABD merkez bankası tecrübesi ve özel sektör yatırım bankacılığı bilgisi, TCMB'de para politikası ve makroekonomi analizlerinde güçlü birikim sunmaktadır.