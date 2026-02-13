Taksilere takılacak 'Mali cihaz' nedir? Taksicilerin ''Mali cihaz'' kullanması zorunlu mu, son gün ne zaman?

Türkiye'de taksi taşımacılığı, dijital dönüşümün önemli bir adımıyla karşı karşıya. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile tüm taksilerin taksimetreye entegre Taksi Mali Cihaz kullanması zorunlu hale getirildi. Peki, Taksilere takılacak "Mali cihaz" nedir? Taksicilerin Mali cihaz takması zorunlu mu, son gün ne zaman? Detaylar...

TAKSİLERE TAKILACAK "MALİ CİHAZ" NEDİR?

Taksicilik sektöründe dijital dönüşümün yeni simgesi olarak karşımıza çıkan Taksi Mali Cihaz, klasik taksimetrenin yerini alacak, entegre bir ödeme ve kayıt sistemidir. Bu cihaz, yolculuk boyunca taksimetre verilerini otomatik olarak alır ve yolculuk sonunda oluşan ücret bilgilerini fiş veya e-belge olarak yolcuya sunar.

Taksi Mali Cihaz, sadece ödeme işlemlerini kaydetmekle kalmaz; aynı zamanda GPS verisi ile aracın konumunu izler ve TÜBİTAK ile TSE testlerinden geçerek güvenlik standartlarına uygunluğu onaylanmış bir cihazdır. Sistem, taksimetreyle tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır; bu sayede taksimetre ve cihaz birbirinden bağımsız çalışamaz ve manuel tutar girişi mümkün değildir.

Bu dijital cihazın temel amacı, taksi taşımacılığında kayıt dışılığın önüne geçmek, yolculukları güvenli ve şeffaf bir şekilde belgelemek ve kartlı ödeme altyapısını güçlendirmektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yasal dayanağını bulan bu uygulama, sektörde standart bir dijital dönüşüm adımı olarak kabul edilmektedir.

TAKSİCİLERİN MALİ CİHAZ TAKMASI ZORUNLU MU?

Evet, taksicilerin Mali cihaz takması zorunludur. Yeni düzenlemeye göre, tüm taksiler için taksimetreye entegre Taksi Mali Cihaz kullanımı 1 Eylül 2026 tarihine kadar zorunlu hale gelmiştir. Yolcu taşımacılığı yapan her taksi, bu tarihe kadar Bakanlık onaylı cihazı temin ederek aktif olarak kullanmak zorundadır.

Taksi Mali Cihazın devreye alınabilmesi için taksicilerin en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile sözleşme yapması gerekir. Aksi takdirde cihaz pasif duruma düşer ve ödeme işlemleri gerçekleştirilemez. Tebliğde özellikle vurgulanan nokta, hiçbir bağımsız POS cihazının veya alternatif tahsilat uygulamasının kabul edilmeyeceğidir. Tüm tahsilat ve kayıt işlemleri yalnızca Taksi Mali Cihaz üzerinden yapılacaktır.

Bu zorunluluk, taksimetrelerin yeni nesil cihazlarla entegre çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kartlı ödeme kullanımını yaygınlaştırır ve kayıtlı ekonomiye uyumu artırır. Düzenlemenin amaç bölümünde Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulamanın gerekçesini şöyle açıklıyor: "Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyum ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amacıyla Taksi Mali Cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir."

MALİ CİHAZ KULLANIMI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Mevcut taksiler için Taksi Mali Cihaz kullanımına ilişkin son gün 1 Eylül 2026 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar tüm taksicilerin cihazlarını temin ederek sistemlerini aktif hale getirmeleri zorunludur.

Taksi Mali Cihazın kullanımıyla birlikte yolculuk başlar başlamaz cihaz işlem başlatır ve yolculuk sonunda taksimetreden aldığı verileri kaydeder. Bu veriler üzerinden fiş veya e-belge oluşturulur. Tebliğde, cihazın ve taksimetrenin birbirinden bağımsız çalışamayacağı net bir şekilde belirtilmiştir. Böylece yolculuğun başından sonuna kadar tüm süreç dijital ortamda kayıt altına alınır ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine anlık bildirimler yapılır.