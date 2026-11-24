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Tabii Spor ücretli mi sorusunun yanıtı, izlenmek istenen maça göre değişiyor. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz yayınlanıyor ve tabii üzerinden ücretsiz izlenebiliyor. Yabancı takımlar arasındaki maçlar ise tabii Spor'da Premium üyelik gerektiriyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL olarak belirlenmiş durumda.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

tabii Spor'un tüm yayınları ücretsiz değil. Platformda bazı canlı maçlar ücretsiz izlenebilirken, Premium spor içeriklerine erişim için ücretli üyelik gerekiyor. Türk takımları dışındaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Premium paket kapsamında yer alıyor.

TABİİ SPOR ÜCRETSİZ Mİ?

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu maçlar, tabii'nin ücretsiz üyeliğiyle TRT kanallarının canlı yayını üzerinden internetten de izlenebiliyor. Örneğin Galatasaray'ın bu akşamki Aston Villa maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekrana gelecek.

TABİİ PREMİUM ÜCRETİ NE KADAR?

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmuyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor. Premium üyelik; reklamsız izleme, çevrimdışı izleme, canlı yayını geri sarma ve yüksek çözünürlükte yayın gibi ek özellikler de sunuyor.

TABİİ SPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

tabii'ye üye olmak için platformun internet sitesine girerek ya da mobil uygulamayı indirerek hesap oluşturmak gerekiyor. Ücretsiz hesapla TRT kanallarının canlı yayınlarına erişilebiliyor. Premium içerikler için ise abonelik bölümünden Premium paket seçilip ödeme işlemi tamamlanıyor.

Aboneliği iptal etmek isteyenler, üyeliği hangi kanal üzerinden aldıysa oradan işlem yapabiliyor. İnternet sitesi üzerinden alınan üyelikler hesap ayarlarından, uygulama mağazası üzerinden alınan üyelikler ise mağazanın abonelik yönetimi bölümünden iptal edilebiliyor.