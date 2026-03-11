Tabii Spor CANLI izle! (REAL MADRİD MANCHESTER CİTY) Tabii Spor Real Madrid maçı canlı nereden izlenir?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmanın Türkiye'de hangi platform üzerinden takip edilebileceğini araştırıyor.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Real Madrid Manchester City karşılaşmasını tabii Spor üzerinden takip etmek isteyen izleyicilerin öncelikle tabii platformuna üye olması gerekiyor. Bunun için tabii.com/tr adresine giriş yapılabiliyor ya da mobil cihazlar için Google Play Store ve App Store'da bulunan tabii uygulaması indirilebiliyor. Platforma e-posta adresiyle kısa sürede kayıt oluşturulabiliyor ve kullanıcı hesabı ile giriş yapılabiliyor.

Üyelik işleminin ardından platformun ana sayfasında yer alan Canlı Yayınlar veya Canlı Kanallar sekmesine girilerek tabii Spor kanalı seçiliyor. Yayın akışında karşılaşma saatinde Real Madrid Manchester City mücadelesi yer alıyor ve kullanıcılar HD kalitede canlı yayını platform üzerinden takip edebiliyor.

TABİİ SPOR CANLI REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI İZLE

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Real Madrid Manchester City karşılaşması Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak ve karşılaşmanın canlı yayını tabii Spor üzerinden izleyicilere ulaştırılacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, tabii platformunda yer alan canlı yayın bölümünden tabii Spor kanalını seçerek maça erişebiliyor. Yayın akışında maç saatine gelindiğinde karşılaşma canlı olarak ekrana geliyor ve kullanıcılar platform üzerinden müsabakayı takip edebiliyor.

TABİİ SPOR REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Tabii platformu farklı cihazlar üzerinden erişim imkânı sunuyor. Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları Android ve iOS için sunulan tabii mobil uygulaması aracılığıyla canlı yayınları izleyebiliyor. Bilgisayar kullanıcıları ise internet tarayıcısı üzerinden tabii.com/tr adresine girerek platformdaki canlı kanallara ulaşabiliyor.

Akıllı televizyon kullanan izleyiciler de Samsung, LG ve Android TV gibi cihazlara tabii uygulamasını yükleyerek yayınları büyük ekranda takip edebiliyor. Ayrıca bazı operatörlerde TV+ platformu üzerinden tabii Spor kanalına erişim bulunabiliyor ve TV+ aboneleri uygulama veya decoder aracılığıyla kanalı izleyebiliyor.

TABİİ SPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ KESİNTİSİZ

Tabii platformunda temel üyelik ücretsiz olarak alınabiliyor. Bu üyelikle TRT'nin bazı canlı kanalları ve içerikleri izlenebiliyor, ancak spor yayınlarının önemli bir bölümü tabii Premium paketi kapsamında sunuluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi gibi seçili karşılaşmalar için genellikle Premium abonelik gerekiyor. Kullanıcılar platform veya mobil uygulama üzerinden Premium pakete geçiş yapabiliyor ve ödeme işlemini tamamladıktan sonra spor yayınlarına erişim sağlayabiliyor.