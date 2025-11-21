Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Çekimler yakında başlayacak

Haberler

Survivor Ünlüler All Star sezonu için yeni yarışmacılar açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Dominik'e gidecek dokuz ismi art arda duyurdu. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel'in yer aldığı liste, yeni sezonun kadrosuna dair ilk ipuçlarını ortaya koyuyor. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlıyor?

Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor 2026 için geri sayım sürerken yarışmacı duyuruları hız kazandı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları üzerinden yeni sezonda yer alacak isimleri paylaşmayı sürdürüyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Survivor 2026'nın başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Survivor Ünlüler Gönüllüler sezonu 1 Ocak 2025'te başlamış ve final bölümü 13 Haziran'da çekilmişti. Bu tarih aralığı, yeni sezonun da benzer dönemde ekrana gelebileceğine dair genel bir beklenti oluşturuyor. Yeni sezonun yayın tarihine dair kesin bilgi ise Acun Ilıcalı'nın ilerleyen haftalarda yapacağı duyuruyla netleşecek.

Yarışma takımlarının ve tam kadronun Aralık ayının ilk günlerine kadar açıklanması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiler doğrultusunda duyuruların adım adım sürdüğü görülüyor. Takımların şekillenmesiyle birlikte yayın akışının da daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Resmi yayın tarihinin açıklanması sonrasında Survivor 2026 hazırlıkları tamamlanmış olacak.

SURVİVOR 2026'DA KİMLER OLACAK?

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu dokuz yeni yarışmacı arasında spor, müzik ve oyunculuk alanlarından tanınan isimler yer alıyor. Şu ana kadar açıklanan isimler; Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel olarak sıralandı. Bu isimlerin Dominik'te zorlu parkurlarda nasıl performans sergileyeceği şimdiden merak ediliyor.

Tam kadronun ve takımların Aralık ayının ilk günlerine kadar netleşeceği belirtiliyor. Survivor 2026'nın Ünlüler/Gönüllüler ya da Kırmızı/Mavi formatıyla mı ilerleyeceği de bu dönemde duyurulacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
