Haberler

Suriye'de altın mı bulundu? Suriye'de altın bulundu iddiaları doğru mu?

Güncelleme:
Suriye'de altın dolu bir mağara bulunduğu yönündeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Peki, Suriye'de altın mı bulundu? Suriye'de altın bulundu iddiaları doğru mu?

Sosyal medyada Suriye'de altın dolu bir mağara bulunduğu iddiaları gündeme damga vurdu. Peki bu paylaşımlar gerçek mi, yoksa yanıltıcı bir içerik mi? Uzmanlar ve resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamalar, söz konusu haberlerin doğruluğunu sorgulatıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SURİYE'DE ALTIN MI BULUNDU?

Suriye'de bir inşaat kazısı sırasında külçelerce altın bulunduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler ve paylaşımlar, altın dolu bir mağara olduğuna dair yanıltıcı bir içerikti ve gerçekte böyle bir keşif yapılmadı. Görüntüler, yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş ve sanki gerçek bir kazıymış gibi servis edilmişti.

SURİYE'DE NEREDE ALTIN BULUNDU?

Aslında Suriye'de herhangi bir altın bulunmadı. Sosyal medyada dolaşan video, El-Hara kasabasında bir inşaat kazısı sırasında altın bulunduğu iddiasıyla paylaşılmıştı ancak Suriye Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bu iddia tamamen yanlış. Gerçek sahada yapılan incelemelerde söz konusu alanda Roma dönemine ait bir mezar ortaya çıkarılmış ve içinde çömlekler bulunmuştu; herhangi bir altın veya hazine söz konusu değildi.

SURİYE'DE ALTIN BULUNDU İDDİALARI DOĞRU MU?

Bu iddialar doğru değil. Müdürlük, görüntülerin ve iddiaların gerçek dışı olduğunu, kazı sırasında ortaya çıkan eserlerin bilimsel yöntemlerle korunduğunu ve resmi kanallar dışında yapılan paylaşım ve söylentilerin güvenilir olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada milyonlarca görüntülenme alan video ve paylaşımlar, "Marcus – The Gold Chaser" rumuzlu kullanıcı tarafından yapay zeka tabanlı olarak üretilmişti ve altın bulunuşu hikâyesi tamamen uydurmaydı. Gerçek keşifler ise sadece arkeolojik yöntemlerle belgelenmiş ve Roma dönemine ait çömleklerle sınırlıydı.

