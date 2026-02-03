Haberler

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta kapanıyor?

Güncelleme:
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci yarısına girilirken, transfer piyasasında heyecan doruk noktasına ulaştı. Takımlar, şampiyonluk yarışı, Avrupa hedefi ve ligde kalma mücadelesi doğrultusunda kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yaparken, futbolseverlerin gündemindeki en önemli konu ise ara transfer döneminin ne zaman sona ereceği oldu. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta kapanıyor? Detaylar...

2025-2026 futbol sezonunun ikinci yarısına girilirken, Süper Lig kulüplerinde transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar, sezonun geri kalan bölümünde hedeflerine ulaşabilmek adına kadrolarını güçlendirmek isterken, taraftarlar ve spor kamuoyu ise kritik bir soruya odaklanmış durumda: Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta kapanıyor? Detaylar...

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de "ara transfer" olarak bilinen 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla resmen başladı. Yaklaşık bir ay süren bu süreçte kulüpler, mevcut kadrolarına yeni oyuncular dahil edebilmek için yoğun bir mesai harcadı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen takvime göre, ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarih, kulüplerin oyuncu tescil işlemlerini tamamlayabilecekleri son gün olarak öne çıkıyor. Transferin kapanmasıyla birlikte, takımlar sezonun kalan kısmını mevcut kadrolarıyla geçirmek zorunda kalacak.

2026 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ara transfer döneminin kapanış zamanı, en az bitiş tarihi kadar merak ediliyor. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23:59'da, yani mesai bitimiyle birlikte sona erecek.

Bu saatten sonra kulüpler, serbest oyuncu statüsü dışında kalan futbolcuları kadrolarına dahil edemeyecek. Transfer sisteminin kapanmasıyla birlikte yapılacak başvurular geçersiz sayılacak ve tescil işlemleri kabul edilmeyecek.

Öte yandan, sezonun birinci transfer ve tescil dönemi daha önce 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı. Ara transfer döneminin ise ilk etapta 5 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Ancak TFF'nin Aralık ayında aldığı kararla bu süreç öne çekilerek 2 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında uygulanmasına karar verildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
